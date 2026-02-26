El insólito apuro del Gobierno con el Acuerdo Mercosur-UE: Javier Milei ya promulgó la ley
El Poder Ejecutivo exhibió una inexplicable celeridad por ser “el primer país” en sancionar y promulgar el acuerdo comercial, aunque Uruguay lo hizo antes.
Patricia Bullrich mostró un evidente pero inexplicable apuro: quería que el Congreso argentino fuera el primero en sancionar el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea (UE), para lo cual intentó convencer al resto de los bloques para acotar los discursos.
Se acercó a la banca de José Mayans, jefe de la bancada justicialista en el Senado, con el objetivo de persuadirlo de la importancia de limitar las exposiciones, y abordó a Eduardo Vischi, jefe de los radicales, con el mismo objetivo.
Pero el parlamento de Uruguay le ganó de mano, convirtiéndose poco antes en el primer país del bloque sudamericano en ratificar el acuerdo de libre comercio: la Cámara de Representantes lo aprobó este jueves y un día antes lo había hecho la de Senadores.
Y el Gobierno ratificó el apuro de la senadora libertaria y del oficialismo en general al mostrar una inaudita celeridad para promulgar el acuerdo: apenas concluyó la votación en la cámara alta, Javier Milei firmó el decreto que promulga la ley votada positivamente por la abrumadora mayoría de los legisladores de ambas cámaras.
Así lo informó el canciller Pablo Quirno mediante una publicación en redes sociales: “El Presidente Javier Milei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla”.
“Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Argentina será próspera”, completó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Se prevé que el decreto sea publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial para dar vigencia interna al entendimiento que, de acuerdo a fuentes oficiales, bajará costos de importación y permitirá que los productos argentinos ingresen al mercado europeo con aranceles cercanos a cero.
En ese sentido, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que enumeró los beneficios del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al destacar que se trata de “un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.
Para el Gobierno, se trata de una herramienta que permitirá "fortalecer la competitividad de los sectores productivos", una “oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión” bajo “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario