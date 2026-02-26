El insólito apuro del Gobierno con el Acuerdo Mercosur-UE: Javier Milei ya promulgó la ley

tuit quirno acuerdo mercosur ue

“Esta promulgación permite a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. La Argentina será próspera”, completó el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Se prevé que el decreto sea publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial para dar vigencia interna al entendimiento que, de acuerdo a fuentes oficiales, bajará costos de importación y permitirá que los productos argentinos ingresen al mercado europeo con aranceles cercanos a cero.

En ese sentido, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que enumeró los beneficios del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al destacar que se trata de “un paso fundamental para la inserción internacional y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

Para el Gobierno, se trata de una herramienta que permitirá "fortalecer la competitividad de los sectores productivos", una “oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión” bajo “reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.