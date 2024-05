Juliana Di Tullio dejó al descubierto las insólitas inconsistencias de la Ley Bases: "Pelito pa' la vieja"

"Soy de Morón así que vamos a hablar de mi barrio, por ejemplo, pedir permiso para realizar un emprendimiento privado sobre tierras fiscales del ferrocarril Sarmiento y no me contestan en 60 días, entonces es mía. A mi eso me suena a un montón de negocios inmobiliarios, pero ponele que yo me quedo con esa parcela de tierra y exijo la inscripción registral y la autorización correspondiente. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, doctor?", argumentó la senadora bonaerense, a lo que el especialista respondió: "Está pensando correctamente".

Ley Bases Juliana di Tullio

En esta línea, Nielsen Enemark explicó: "Es un proyecto de ley claramente elaborado por un sector interesado y no observa lineamientos de interés común. No es una modificación de las herramientas de la gestión del interés público. Es una modificación a favor de los sectores dominantes para hacerse de recursos públicos a favor de diferentes institutos jurídicos".

"Se pueden contabilizar 11 errores graves, 6 errores terminológicos, 8 inconsistencias, 3 contradicciones, 8 errores conceptuales y 13 interrogantes abiertos. Son 49 inconvenientes", remarcó, sobre un artículo que pasó sin problemas la Cámara de Diputados.

Y concluyó: "Este proyecto tiene una matriz pensada para entregar los recursos del Estado a ciertos actores privados”.