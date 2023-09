Desde Juntos por el Cambio criticaron al economista de Milei que desestimó la dolarización

Pese a decir que la dolarización "tiene sus defectos" y que no son "sólo virtudes", el economista remarcó que "lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra".

Estas declaraciones de Epstein fueron criticadas por el candidato a gobernador bonaerense de JxC, Néstor Grindetti, quien citó una frase del ministro de Economía que tendrá la coalición opositora en caso de ganar las elecciones, Carlos Melconian.

"Como dice Carlos Melconian, ¡me invitás a comer fideos con tuco pero no hay fideos! Dejen de engañar a la gente, por favor", publicó el intendente de Lanús en sus redes.

Cómo dice @CarlosMelconian, me invitas a comer fideos con tuco pero no hay fideos! Dejen de engañar a la gente por favor pic.twitter.com/b0vvw6lmjn — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) September 5, 2023

También fue cuestionado por el diputado Cristian Ritondo, que encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales de JxC. "Se dieron cuenta", dijo lacónico en Twitter, un mensaje que acompañó con la publicación de un portal de noticias sobre los dichos de Epstein.

Por su parte, Melconian consideró que el proyecto de dolarización de Milei "está a punto de archivarse, porque sus propios ideólogos se dan cuenta que no va", resaltó en diálogo con Radio Rivadavia.

El presidente del Banco Nación durante el Gobierno de Mauricio Macri recalcó que "ahora que viene el momento de la propuesta", hay que tener "cuidado" porque están las que "requieren para ser implementadas de una licuación feroz".

"O requieren patear los pasivos del Banco Central, que ese es el Plan Bonex de la economía, o requieren para el día de mañana usar la magia de la dolarización y que todo quede dolarizado, que venga alguien con la varita mágica y dolarice inmediatamente los depósitos en pesos", explicó.