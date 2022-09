Juntos por el Cambio festejó el triunfo en las elecciones de Marcos Juárez

El gobernador Juan Schiaretti, una vez que se conocieron los resultados oficiales, mediante su cuenta Twitter felicitó a Majorel “por su triunfo como intendenta electa de Marcos Juárez, como así también a Verónica Crescente y su equipo por su desempeño. La ciudad de Marcos Juárez ha vivido una verdadera fiesta de la democracia”, escribió.

Asimismo el mandatario dijo a los marcosjuarenses que “tengan la certeza los vecinos y vecinas de la localidad que, tal como lo venimos haciendo con los 427 municipios y comunas de nuestra Córdoba, seguiremos trabajando junto a la municipalidad por el progreso de esta querida ciudad del sudeste provincial”.

Crescente, por su parte, admitió la derrota electoral cuando la tendencia se mostraba irreversible: “Los resultados son contundentes”, había considerado y felicitó a Majorel por el triunfo, además agradeció al gobernador Juan Schiaretti por el acompañamiento durante la campaña electoral.

Majorel agració a la población por la “ratificación a la gestión municipal”, que desde hace 8 años viene desempeñando Pedro Dellarossa (JxC) y “nuestro compromiso es seguir en esa línea de trabajo que seguramente vamos a profundizar”, dijo ante los medios locales la actual presidenta del Concejo Deliberante.

“La gente nos acompañó al igual que todo el equipo de trabajo de Juntos por el Cambio que se comprometió para dar continuidad a la gestión”, resaltó Majorel y resaltó que recibió llamadas de felicitaciones del ex presidente Mauricio Macri; del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; de la titular del PRO, Patricia Bullrich y de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros.

Dirigentes de Juntos por el Cambio celebraron la victoria en Marcos Juárez

A través de las redes sociales, el mismo Mauricio Macri festejó el triunfo electoral en Marcos Juárez.

"'Si no está roto, no lo arregles'. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa", escribió el ex presidente.

En los festejos estuvieron presenciales los legisladores nacionales de JxC Mario Negri, Luis Juez, Laura Rodríguez Machado y Rodrigo de Loredo, entre otros.

“Marcos Juárez era el kilómetro cero de Cambiemos y este triunfo los sigue demostrando”, resaltó Negri al recordar que en 2014 esa alianza tuvo su primera victoria en esa ciudad y que luego derivó en el triunfo de las elecciones nacionales.

El legislador dijo que “la victoria supera todas nuestras expectativas”, y añadió que este triunfo “es el mérito de los vecinos, por sostener una gestión de ocho años marcados por el progreso y el crecimiento”.

En tanto el senador Juez sostuvo ante los medios locales que “hoy el país está mirando Marcos Juárez porque se empieza a percibir lo que se viene a nivel nacional y provincial, y esta ciudad vuelve a ser el punto de partida”.

El líder del Frente Cívico destacó que por primera vez esa ciudad del sudeste provincial tiene una intendenta mujer, y auguró que “el año que viene también vamos a gobernar la provincia de Córdoba”.