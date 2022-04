Gerardo Morales: "Milei es un pituco que no conoce lo que es la realidad del país"

El radicalismo es el espacio que más firmemente rechazó esta posibilidad y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, no dejó dudas al respecto al llegar al encuentro.

morales milei

"Es una persona antidemocrática que quiere eliminar la educación pública, que quiere eliminar la salud pública, yo le diría que vaya a recorrer un poco el país y que conozca un poco este chico", disparó sin ambages Morales ante los medios.

Y siguió: Milei "es un pituco que no conoce la realidad del país."

Morales advirtió que no hay margen para ampliar la coalición con la incorporación de la ultraderecha ya que ello debería hacerse con el apoyo unánime de todas las fuerzas que conforman hoy Juntos por el Cambio. Y sentenció: "Con esa concepción antidemocrática (de Milei), el radicalismo no tiene nada que hacer".

"Algunos quieren un acuerdo con Milei por encima del acuerdo con Juntos por el Cambio", denunció Morales pero advirtió que "no va a pasar eso porque no nos vamos a amontonar para llegar y joder a la gente, miren cómo llegó el Frente de Todos, todos amontonados y hoy están todos peleados. Llegar así para gobernar en 2023... no estoy de acuerdo".

Y disparó: "Encima para sumar a un personaje que... bueno quizás cuando sea más grande conozca algún barrio pobre y lo mirará a la cara a algún pobre para comprender porqué hay educación pública, porqué hay salud pública".