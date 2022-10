Polémica entre Juntos por el Cambio y los libertarios de Milei por la tasa aeroportuaria de $250

"Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación particular del presupuesto. Gritan pero son funcionales a Massa. Por culpa de su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No se si son cómplices o irresponsables", expresó vía Twitter la diputada porteña por JxC, Paula Oliveto Lago, también presidenta de la Coalición Cívica-ARI (CC) porteña, uno de los tres partidos que forman parte de la coalición opositora.