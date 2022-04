El Gobierno lamentó que dirigentes del Pro hayan encabezado la protesta

En ese sentido, sostuvo que "esta postura del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática".

"La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra, ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año", señaló Cerruti.

En esa línea, sostuvo que "esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de Juntos por el Cambio de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania".

"Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos", advirtió Cerruti.

Entre los referentes de Juntos por el Cambio que estuvieron en la marcha estuvieron Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luis Miguel Etchevehere; más temprano estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.