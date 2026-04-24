Manuel Adorni celebró que la Justicia archivara la causa contra su esposa: "El tiempo es un juez tan sabio"
Luego de que el juez Daniel Rafecas archivara la denuncia contra el jefe de Gabinete por el uso del avión presidencial, el libertario gozó en redes sociales.
El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de fondos. La Justicia determinó que el funcionario no cometió ningún delito al trasladar a su esposa en una comitiva oficial a bordo del avión presidencial.
Cabe señalar que la denuncia cuestionaba la presencia de Bettina Julieta Angeletti (esposa de Adorni) en un vuelo oficial hacia Estados Unidos durante una gira institucional. En este sentido, Rafecas adhirió al pedido de la Fiscalía, concluyendo que los hechos denunciados "carecían de relevancia jurídico-penal".
El fallo destacó que el viaje se realizó bajo una "misión oficial debidamente autorizada" y que no hubo una desviación del destino original del vuelo. "No se advierte una desviación del destino final", sostuvo el dictamen fiscal avalado por el magistrado, ratificando la legalidad del procedimiento administrativo.
El posteo de Manuel Adorni celebrando el fallo judicial
"El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene", comenzó escribiendo el libertario. Y selló su mensaje con un "Será Justicia. Fin".
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