Suspendieron la pericia al celular de "Chocolate" Rigau

“Conceder el recurso de apelación deducido por los Sres. Defensores Particulares contra la resolución por la que no se hiciera lugar a la excepción de falta de acción ni a la suspensión de las medidas de prueba, ni a la devolución de los efectos secuestrados y se rechazara la nulidad de la convalidación y apertura del teléfono celular”, dice la resolución.

Los abogados de Rigau habían reclamado que se suspenda la pericia del celular secuestrado al puntero del PJ cuando retiraba dinero de los cajeros del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito. La defensa de “Chocolate” argumentaba que el secuestro del teléfono “no estuvo convalidado por el juez de garantías”.

La fiscal Betina Lacki respondió que es improcedente la excepcion por falta de accion “en virtud del efecto suspensivo que posee el recurso de casacion”. El juez coincidió con la fiscal y rechazó todos los planteos de Rigau. “No hacer lugar a la excepción por falta de acción, conforme los argumentos brindados en los considerandos y en consecuencia no hacer lugar a la suspensión de las medidas dispuestas por la instrucción ni la restitución de los efectos secuestrados ( art. 23 inc. 9° 201,209, 211, 273, 328 inc. 2° -a contario- y 431 del C.P.P)”, sostuvo Atencio en la resolución del martes.

En concreto, los abogados pidieron que se suspenda la pericia mientras tramita el recurso de apelación. “Se configura una situación de excepcionalidad que amerita la intervención del órgano jurisdiccional superior, pues la decisión ahora observada violenta garantías de raigambre constitucional y un gravamen de imposible resolución ulterior”, dice esa presentación.

La causa judicial contra "Chocolate" Rigau

Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata. Entre los titulares de las tarjetas que se le encontraron al puntero había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos.

Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar.

Se trataba de tarjetas con las cuales empleados de la Legislatura Bonaerense cobraban mensualmente el sueldo, y teniendo en cuenta el volumen de "plásticos" en su poder, se refiere a un monto mensual valuado en un millón y medio de pesos por día.