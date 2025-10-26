Karen Reichardt, candidata en Provincia, fue a votar a Palermo: "No voy a hacer cambio de domicilio"
La exactriz y vedette, candidata de La Libertad Avanza, confirmó que no pudo votarse a sí misma. "Vino hasta la perrita a votar", destacó.
La flamante candidata de Javier Milei a diputada por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, llegó a votar este domingo cerca del cierre de comicios para las elecciones legislativas, y ratificó lo que se preveía en la previa: no pudo elegirse a sí misma.
La exactriz y exvedette fue blanco de polémicas durante toda la campaña de La Libertad Avanza (LLA) por diversas polémicas, como sus no tan antiguo archivo en redes sociales, con tuits contra Lionel Messi, pero también otros racistas y clasistas, y ahora se conoció que ni siquiera podrá votarse a sí misma.
Con este contexto reciente, la aspirante a legisladora libertaria confirmó un nuevo papelón, ya que como se conocía en la previa, no pudo votarse a sí misma, ya que está registrada en el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
"Lo vivo relajada", dijo Karina Celia Vázquez tras votar en el barrio porteño de Palermo, y aclaró: "Yo resido en Pilar, pero me casé y tengo esta dirección desde que me casé. No voy a hacer cambio de domicilio".
La exactriz arribó con una mascota encima. Aseguró no haber seguido la cobertura de los comicios para no ponerse "nerviosa", y destacó: "Lo más importante es votar. Vino hasta la perrita a votar".
Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025
Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
