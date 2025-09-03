"Karina es alta coimera": el canto de los jubilados frente al Congreso en otro miércoles de manifestación
Como cada miércoles cientos de personas protestaron frente al Congreso por el ajuste a los jubilados, pero esta vez le sumaron un nuevo cargo en su contra.
Cientos de personas se reunieron este miércoles frente al Congreso de la Nación para protestar, una vez más, contra el ajuste que el gobierno de Javier Milei aplica desde su inicio a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables de la sociedad. En ese contexto se sumó un reclamo más contra el mandatario y su hermana, Karina Milei.
En un video registrado por Revista Mu.lavaca se puede escuchar con claridad el nuevo canto que se sumó entre los jubilados, que tiene como protagonista a Karina Milei, que cobra con rango de ministra y además figura como principal beneficiaria de las supuestas coimas que se habrían cobrado en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.
"Alta coimera, Karina es alta coimera", se escucha en el video, en clara alusión a los hechos que se investigan en la causa que tramita la Justicia Federal.
La ironía -y la mayor prueba de cinismo- del caso es que podría probarse que los funcionarios del gobierno de Javier Milei podrían haber sacado rédito del pago de coimas por parte de droguerías (la Suizo Argentina, en principio) para aprobar acuerdos para la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad que no tengan cobertura médica.
Algunos de los acusados en la causa son Karina Milei; el abogado de Javier Milei y ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo; Daniel Garbellini, otrora encargado de la compra de medicamentos en la ANDIS; y los dueños de la droguería Suizo Argentina, que son Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo vetó todas las leyes aprobadas por el Congreso para mejorar desde las jubilaciones hasta las partidas presupuestarias para sostener las universidades y los hospitales pediátricos, así como también congeló los precios de las prestaciones a personas con discapacidad y la cobertura de medicamentos.
