"Karina es alta coimera": el canto de los jubilados frente al Congreso en otro miércoles de manifestación

Algunos de los acusados en la causa son Karina Milei; el abogado de Javier Milei y ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo; Daniel Garbellini, otrora encargado de la compra de medicamentos en la ANDIS; y los dueños de la droguería Suizo Argentina, que son Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo vetó todas las leyes aprobadas por el Congreso para mejorar desde las jubilaciones hasta las partidas presupuestarias para sostener las universidades y los hospitales pediátricos, así como también congeló los precios de las prestaciones a personas con discapacidad y la cobertura de medicamentos.