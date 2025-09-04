"Karina es alta coimera" llegó al Senado: "¿Saben qué canta la gente en la calle?"
Karina Milei logró separarse de la sombra de su hermano, pero de la peor manera posible, por su supuesto su rol en el escándalo por las coimas en la ANDIS.
La senadora fueguina Cristina López sorprendió este jueves con su capacidad artística al ofrecer en el recinto del Congreso una reinterpretación de la popular canción cubana "Guantanamera", aunque con un cambio de letra a propósito del escándalo por el supuesto pago de coimas que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"¿Saben qué está gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados pero sí hay plata para las coimas. ¿Saben qué está cantando la gente en la calle? 'Alta coimera, Karina es alta coimera', y la verdad es que tienen razón", entonó la senadora durante la sesión en la que se debate el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
López, que representa a Tierra del Fuego como parte de Unión por la Patria, apremió de ese modo a sus pares, haciendo notar además que frente al Congreso "hay padres con sus hijos en sillas de ruedas marchando para que puedan seguir con sus terapias".
Muchos de esos manifestantes también entonaron el mismo canto surgido del stream Gelatina en la marcha de jubilados del miércoles pasado, y sirvió de puntapie para que López hablara de la "obligación de rechazar este veto".
"Desde que asumieron son un gobierno coimero, una banda de chorros que mientras recortan pensiones roban con los medicamentos y roban con los anteojos de nuestros abuelos", espetó López, antes de remarcar que "hay que ser muy miserable, cruel, perverso, corrupto y muy HDP para robarle a los discapacitados".
Por estos días López busca su reelección como senadora nacional, algo que se resolverá el 26 de octubre próximo, pero en principio le compete participar en la votación para aceptar o rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma con la que se pretendía mejorar los ingresos de profesionales de la salud y prestadores que trabajan en ese área.
El escándalo por el supuesto pago de coimas al Gobierno para la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (entonces a cargo de Diego Spagnuolo), generó un doble escándalo: por un lado por la corrupción del entorno de Javier Milei y por el otro, por el cinismo exhibido para con uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
