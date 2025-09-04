"Karina es alta coimera" llegó al Senado: "¿Saben qué canta la gente en la calle?"

"Desde que asumieron son un gobierno coimero, una banda de chorros que mientras recortan pensiones roban con los medicamentos y roban con los anteojos de nuestros abuelos", espetó López, antes de remarcar que "hay que ser muy miserable, cruel, perverso, corrupto y muy HDP para robarle a los discapacitados".

javier milei y karina Javier Milei junto a su hermana Karina.

Por estos días López busca su reelección como senadora nacional, algo que se resolverá el 26 de octubre próximo, pero en principio le compete participar en la votación para aceptar o rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma con la que se pretendía mejorar los ingresos de profesionales de la salud y prestadores que trabajan en ese área.

El escándalo por el supuesto pago de coimas al Gobierno para la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (entonces a cargo de Diego Spagnuolo), generó un doble escándalo: por un lado por la corrupción del entorno de Javier Milei y por el otro, por el cinismo exhibido para con uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.