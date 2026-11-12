Karina Milei encabezó una recorrida en Corrientes por el impacto de las inundaciones en cuatro provincias

Al arribar al aeropuerto local, la comitiva del Ejecutivo nacional fue recibida por el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés. De la recorrida por las instalaciones del COE participaron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional Lisandro Almirón; y las máximas autoridades de la AFE, Santiago Hardie e Ignacio Cabello, junto a representantes de Vialidad Nacional y las fuerzas federales.