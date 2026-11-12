Karina Milei encabezó una recorrida en Corrientes por el impacto de las inundaciones en cuatro provincias
La secretaria general de la Presidencia recorrió el Comando Operativo de Emergencias en Corrientes ante las inundaciones que afectan a 4.614 personas en el Litoral.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lideró una visita oficial al Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes para interiorizarse sobre el avance de la emergencia hídrica que golpea al Litoral argentino.
Junto a autoridades de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y ministros nacionales, la funcionaria recibió un informe técnico detallado que da cuenta de más de 4.600 personas afectadas en distintas localidades de la región.
Al arribar al aeropuerto local, la comitiva del Ejecutivo nacional fue recibida por el gobernador correntino, Juan Pablo Valdés. De la recorrida por las instalaciones del COE participaron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional Lisandro Almirón; y las máximas autoridades de la AFE, Santiago Hardie e Ignacio Cabello, junto a representantes de Vialidad Nacional y las fuerzas federales.
El mapa de los afectados y la situación del río Paraná
De acuerdo con el relevamiento presentado por la Agencia Federal de Emergencias sobre 26 localidades de cuatro provincias, la crisis hídrica registra actualmente 4.614 personas damnificadas, distribuidas de la siguiente manera:
-
Chaco: Es el distrito con mayor impacto, con 2.242 afectados.
Corrientes: Contabiliza 2.005 damnificados (468 evacuados y 1.537 autoevacuados). Los puntos más críticos son Corrientes Capital (687), Itatí (518), Paso de la Patria (228) e Isla Apipé (211).
Santa Fe: Suma 227 personas afectadas.
Entre Ríos: Registra 140 damnificados.
Respecto al monitoreo hidrológico, las autoridades informaron que el río Paraná alcanzó los 6,87 metros en la capital correntina, superando el nivel de alerta aunque manteniéndose por debajo de la marca de evacuación. Según las proyecciones técnicas del informe emitido el 11 de noviembre, se prevén oscilaciones con una leve tendencia descendente para los próximos siete días, aunque los niveles del agua continuarán elevados.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario