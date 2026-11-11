Karina Milei despidió al papa León XIV: "Los argentinos estuvimos a la altura"
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le dedicó un mensaje al papa León XIV tras su histórica visita al país y agradeció a los organizadores.
Luego de la emotiva partida del papa León XIV hacia Perú, Karina Milei publicó un sentido mensaje de despedida en sus redes sociales. La funcionaria nacional destacó los cuatro días de profunda espiritualidad que vivió el país y agradeció el enorme esfuerzo organizativo para llevar adelante la histórica visita pastoral.
El mensaje de agradecimiento al papa León XIV
"¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!", expresó la hermana del Presidente a través de su cuenta en la red social X. En esa misma línea, aseguró con firmeza que estos días de fe "quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos".
IMPORTANTE: VIDEO: Javier Milei llora en la despedida del papa León XIV de Argentina
Además, la secretaria general de la Presidencia aprovechó la oportunidad para remarcar el excelente comportamiento de los feligreses a lo largo de toda la gira papal: "Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino".
Finalmente, Karina Milei dedicó un apartado especial para reconocer la labor conjunta e interjurisdiccional que garantizó el normal desarrollo y la seguridad del evento religioso. Agradeció formalmente a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que "trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable", y cerró su publicación con un cálido deseo de regreso: "¡Argentina lo espera siempre!".
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