Karina Milei despidió al papa León XIV: "Los argentinos estuvimos a la altura"

El mensaje de agradecimiento al papa León XIV

"¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!", expresó la hermana del Presidente a través de su cuenta en la red social X. En esa misma línea, aseguró con firmeza que estos días de fe "quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos".