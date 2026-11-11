"El operativo más grande de la historia": Javier Milei leyó un agradecimiento tras la visita del papa León XIV
Tras la despedida del papa León XIV, Javier Milei destacó el profesionalismo de los efectivos policiales y federales.
Luego de concluir los cuatro días de actividad por la visita del papa León XIV a la Argentina, el presidente Javier Milei dedicó un mensaje para reconocer la labor del personal policial y federal abocado a la custodia del evento. Acompañado por su hermana Karina Milei, el mandatario leyó un contundente agradecimiento oficial.
"El operativo de seguridad más grande de nuestra historia", dijo Javier Milei
Tras ser presentado por un oficial a cargo, Milei tomó la palabra frente a los monitores para dirigirse directamente a los efectivos desplegados. "A todos los hombres y mujeres de las fuerzas federales y de las fuerzas policiales que están trabajando en el operativo por la visita apostólica de Su Santidad León XIV, quiero agradecerles por su compromiso, por su profesionalismo y por poner el cuerpo en cada tarea asignada", expresó el Presidente.
Durante su breve pero emotiva alocución, el jefe de Estado dimensionó la magnitud del desafío logístico que implicó la llegada y el traslado del Sumo Pontífice por distintas ciudades del país, asegurando que se trató del "operativo de seguridad más grande de nuestra historia". Asimismo, les agradeció "por cuidar a los argentinos y por estar a la altura de este trascendental acontecimiento para nuestro país".
A modo de cierre, el mandatario pronunció sus ya características frases sumadas a los saludos protocolares por la jornada religiosa: "Que viva el Santo Padre, que vivan nuestras fuerzas de seguridad, que la fuerza del cielo nos acompañen. Que Dios bendiga a la Argentina y ¡viva la libertad, carajo!". El mensaje culminó con los aplausos de los presentes en la sala de comando operativa.
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