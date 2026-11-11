"El operativo más grande de la historia": Javier Milei leyó un agradecimiento tras la visita del papa León XIV

"El operativo de seguridad más grande de nuestra historia", dijo Javier Milei

Tras ser presentado por un oficial a cargo, Milei tomó la palabra frente a los monitores para dirigirse directamente a los efectivos desplegados. "A todos los hombres y mujeres de las fuerzas federales y de las fuerzas policiales que están trabajando en el operativo por la visita apostólica de Su Santidad León XIV, quiero agradecerles por su compromiso, por su profesionalismo y por poner el cuerpo en cada tarea asignada", expresó el Presidente.