Frente a un escenario donde los mensajes pontificios interpelan de manera directa la gestión nacional, en el entorno presidencial primó la postura de evitar la sobreexposición pública en un acontecimiento de alto voltaje político.

Por qué Javier Milei no viajó a Córdoba para la misa del papa León XIV: la agenda del martes

Delegación oficial sin Javier Milei y distanciamiento diplomático

Para cumplir con el protocolo sin exponer al Presidente a la foto colectiva ni a los pasajes más críticos de la homilía, el Gobierno resolvió enviar una comitiva reducida encabezada por la hermana del mandatario junto a ministros del Gabinete nacional.

La representación oficial ocupó el sector institucional montado para la ceremonia, mientras desde Balcarce 50 intentaron justificar la baja del jefe de Estado en cuestiones de agenda interna. De este modo, la gestión libertaria buscó acotar el impacto político de los pasajes más duros del discurso papal, en un marco de marcada frialdad institucional con la comitiva vaticana.

De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente Javier Milei sí visitará a los integrantes del Comando Unificado de Control, que realiza el seguimiento de los operativos por la visita del Papa, en la sede del Ministerio de Seguridad, en horas de la tarde.