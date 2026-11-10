Por qué Javier Milei no viajó a Córdoba para la misa del papa León XIV: la agenda del martes
En medio de un clima de incomodidad constante por las palabras del sumo pontífice, el libertario dijo ausente este martes. Estuvo Karina Milei en su lugar.
A contramano de las expectativas iniciales sobre el despliegue institucional por la gira pastoral, el presidente Javier Milei tomó la decisión de no viajar a Córdoba para participar este martes de la masiva misa central que el papa León XIV encabezó en la provincia mediterránea.
En su lugar, el mandatario delegó la representación del Poder Ejecutivo en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lideró la comitiva oficial en la ceremonia.
La ausencia del jefe de Estado se produjo tras las primeras intervenciones públicas del Pontífice en el país, cuyas contundentes definiciones en defensa de la justicia social, el rol de la comunidad y la atención a los sectores vulnerables contradijeron de forma directa los postulados del modelo libertario y la narrativa habitual de la Casa Rosada, generando ostensible incomodidad en los despachos oficiales.
El choque ideológico tras las primeras palabras del papa León XIV
Desde el inicio de la visita pontificia, el tono de los discursos de León XIV marcó una línea conceptual distante de las prioridades del programa económico del Gobierno. La ratificación del pensamiento social de la Iglesia y los constantes guiños al legado de Francisco colisionaron con el relato oficial.
El énfasis del Santo Padre en el valor de la justicia social como pilar de la convivencia y su llamado a no abandonar a los sectores más desprotegidos expusieron brechas ideológicas insalvables con la retórica libertaria.
Frente a un escenario donde los mensajes pontificios interpelan de manera directa la gestión nacional, en el entorno presidencial primó la postura de evitar la sobreexposición pública en un acontecimiento de alto voltaje político.
Delegación oficial sin Javier Milei y distanciamiento diplomático
Para cumplir con el protocolo sin exponer al Presidente a la foto colectiva ni a los pasajes más críticos de la homilía, el Gobierno resolvió enviar una comitiva reducida encabezada por la hermana del mandatario junto a ministros del Gabinete nacional.
La representación oficial ocupó el sector institucional montado para la ceremonia, mientras desde Balcarce 50 intentaron justificar la baja del jefe de Estado en cuestiones de agenda interna. De este modo, la gestión libertaria buscó acotar el impacto político de los pasajes más duros del discurso papal, en un marco de marcada frialdad institucional con la comitiva vaticana.
De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente Javier Milei sí visitará a los integrantes del Comando Unificado de Control, que realiza el seguimiento de los operativos por la visita del Papa, en la sede del Ministerio de Seguridad, en horas de la tarde.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario