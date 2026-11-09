Javier Milei no viajará a Córdoba para la misa de León XIV y delega la representación en su hermana

A contramano de las expectativas generadas en torno al despliegue institucional por la visita pastoral, el presidente Javier Milei confirmó que no viajará a la provincia de Córdoba para participar este martes de la masiva misa central que el papa León XIV oficiará en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). En su lugar, el mandatario nacional delegará la representación del Ejecutivo en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien encabezará la delegación que asistirá a la ceremonia.