Convocatoria global: participan representantes comerciales de 43 empresas importadoras provenientes de 25 países de cuatro continentes, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Israel, México y Chile.

participan representantes comerciales de provenientes de de cuatro continentes, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Israel, México y Chile. Agenda comercial: se programaron más de 2.300 reuniones privadas entre unas 250 compañías nacionales y extranjeras, que demandarán más de 600 horas de intercambio para sellar alianzas estratégicas.

se programaron más de entre unas 250 compañías nacionales y extranjeras, que demandarán más de 600 horas de intercambio para sellar alianzas estratégicas. Productos demandados: los compradores internacionales buscan adquirir carnes (bovina, ovina y porcina), pescados y mariscos, lácteos, dulce de leche, yerba mate, vinos, aceite de oliva, frutas, frutos secos y golosinas.

Al destacar la relevancia del encuentro, Diego Sucalesca subrayó que Argentina Alimenta representa "un hito de gestión" que salda una deuda histórica con el sector productivo. Además, remarcó que la Argentina se consolida como el segundo exportador neto de alimentos a nivel mundial, en un año en el que el país proyecta superar el récord de los USD 100.000 millones en exportaciones.