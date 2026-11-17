Karina Milei recorrió Argentina Alimenta, la primera feria internacional de la industria alimenticia nacional
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó el predio acompañada por el canciller Pablo Quirno y la legisladora Pilar Ramírez.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrió Argentina Alimenta, la primera feria internacional dedicada a la industria alimenticia nacional. La funcionaria asistió acompañada por el canciller Pablo Quirno y la legisladora porteña Pilar Ramírez, en el marco de una exposición organizada en conjunto por PromArgentina, La Rural SA, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y Fira Barcelona.
Rondas de negocios y récord de exportaciones agroalimentarias
Durante la recorrida por el stand central de PromArgentina —un espacio de 600 metros cuadrados—, Karina Milei estuvo escoltada por el presidente ejecutivo del organismo, Diego Sucalesca; el director comercial de La Rural, Carlos Solanet; la titular de COPAL, Carla Martín Bonito; y el CEO internacional de Fira Barcelona, Ricard Zapatero.
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En ese marco, se dio inicio formal a la Ronda de Negocios Internacional, una instancia clave que se extenderá hasta el jueves y cuyos principales ejes incluyen:
- Convocatoria global: participan representantes comerciales de 43 empresas importadoras provenientes de 25 países de cuatro continentes, entre ellos Estados Unidos, Brasil, España, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Israel, México y Chile.
- Agenda comercial: se programaron más de 2.300 reuniones privadas entre unas 250 compañías nacionales y extranjeras, que demandarán más de 600 horas de intercambio para sellar alianzas estratégicas.
- Productos demandados: los compradores internacionales buscan adquirir carnes (bovina, ovina y porcina), pescados y mariscos, lácteos, dulce de leche, yerba mate, vinos, aceite de oliva, frutas, frutos secos y golosinas.
Al destacar la relevancia del encuentro, Diego Sucalesca subrayó que Argentina Alimenta representa "un hito de gestión" que salda una deuda histórica con el sector productivo. Además, remarcó que la Argentina se consolida como el segundo exportador neto de alimentos a nivel mundial, en un año en el que el país proyecta superar el récord de los USD 100.000 millones en exportaciones.
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