Karina Milei suspendió su visita a Olavarría y Azul: los libertarios no la quieren por "piantavotos"

Las alarmas se encendieron cuando, en las últimas horas, los referentes locales de LLA observaron algunas encuestas zonales que dan cuenta de cierto “mal humor social” con decisiones adoptadas desde Buenos Aires (como las referidas a jubilados, discapacitados y financiamiento educativo) y, sobre todo, por el escándalo de las coimas que salpica directamente a los Milei.

javier karina milei Javier y Karina Milei.

Según trascendidos, quien habría promovido el bloqueo a la llegada de la secretaria general de Presidencia habría la segunda en la lista de senadores provinciales libertarios, Celeste Arouxet, también coordinadora de LLA en Olavarría, quien por lo bajo manifestó su temor de que Karina Milei haga las veces de “piantavotos”.

La situación es tan compleja que la hermana del Presidente tampoco encabezará el acto proselitista previsto en la ciudad Azul, cabecera del distrito homónimo, también de la Séptima Sección, donde las cosas vienen de mal en peor para los libertarios.