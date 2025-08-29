Karina Milei suspendió su visita a Olavarría y Azul: los libertarios no la quieren por "piantavotos"
Se esperaba que la hermana de Javier Milei diera impulso a los candidatos locales y seccionales de cara a las elecciones, pero los últimos episodios cambiaron la situación.
El miércoles último se llevó a cabo el debate de candidatos a concejales en Olavarría, para competir en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, en el salón de usos múltiples del campus de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Allí estuvo Nicolás Zampini, que encabeza la lista de La Libertad Avanza (LLA), intentando dar algo de aire a una perspectiva electoral que aparece algo "ahogada" para los anarcocapitalistas.
Ya en el último tramo de la campaña, estaba prevista para este sábado la presencia en ese distrito de la Séptima Sección electoral de Karina Milei, para mostrar su respaldo a los candidatos locales y seccionales y darles el impulso final hacia una eventual victoria.
Sin embargo, los últimos sucesos ocurridos en localidades tan disímiles como Lomas de Zamora o Corrientes, donde tanto ella como su hermano Presidente y los principales candidatos provinciales de LLA fueron repudiados por manifestantes y vecinos, hicieron reflexionar a los organizadores de la campaña electoral, que parecen haber renunciado a actos presenciales.
En concreto, Karina decidió suspender su visita a Olavarría prevista para este sábado, donde iba a acompañar al armador provincial Sebastián Pareja. Según trascendió, la decisión se adoptó ante el malestar de la población local con las principales figuras libertarias nacionales, lo que hace prever nuevos incidentes.
Las alarmas se encendieron cuando, en las últimas horas, los referentes locales de LLA observaron algunas encuestas zonales que dan cuenta de cierto “mal humor social” con decisiones adoptadas desde Buenos Aires (como las referidas a jubilados, discapacitados y financiamiento educativo) y, sobre todo, por el escándalo de las coimas que salpica directamente a los Milei.
Según trascendidos, quien habría promovido el bloqueo a la llegada de la secretaria general de Presidencia habría la segunda en la lista de senadores provinciales libertarios, Celeste Arouxet, también coordinadora de LLA en Olavarría, quien por lo bajo manifestó su temor de que Karina Milei haga las veces de “piantavotos”.
La situación es tan compleja que la hermana del Presidente tampoco encabezará el acto proselitista previsto en la ciudad Azul, cabecera del distrito homónimo, también de la Séptima Sección, donde las cosas vienen de mal en peor para los libertarios.
