"Karina es alta coimera", el hit viral que suena en las calles de Ezeiza tras el escándalo del Gobierno
De manera sorpresiva, un vehículo comenzó a pasearse por las calles del sur del conurbano con un altoparlante que transmitía la canción dedicada a Karina Milei.
La creatividad argentina pareciera no tener fin: tras el escándalo que se desató a raíz de los audios de Diego Spagnuolo que apuntan a la droguería Suizo Argentina y a Karina Milei por el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), una pareja de música creó el hit "Karina es alta coimera" -con el ritmo de la popular canción cubana "Guantanamera"- que ya recorre las redes sociales, generando todo tipo de reacciones.
Pero esto no queda ahí: ahora, algunos ciudadanos se atreven a más. Una mujer filmó, entre risas, a un vehículo que llevaba un altoparlante en su techo, con la canción que dice "alta coimera, Karina es alta coimera..." mientras transitaba por las calles de la localidad de Ezeiza.
Por supuesto, el episodio se volvió viral: de hecho, los internautas se animaron a arrobar a Javier Milei y a su hermana, citando la conocida frase del Presidente "fenómeno barrial".
Coimas en ANDIS: ordenaron levantamiento del secreto bancario y fiscal de Diego Spagnuolo
La Justicia avanza sobre el análisis de los movimientos bancarios y financieros del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo en la causa originada en escandalosos audios sobre supuestos retornos en la compra de medicamentos.
El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados, Spagnuolo y de los directivos de la droguería Suizo Argentina involucrados. La medida ordenada en las últimas horas permitirá a la Justicia acceder a información tributaria y financiera en la causa en la que se denunció un entramado de corrupción en el que se menciona a Karina Milei y su mano derecha Eduardo “Lule” Menem.
Desde el comienzo de la investigación la Justicia dispuso allanamientos, secuestro de teléfonos de Spagnuolo, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan, del dinero que se encontró en uno de los autos, imágenes de cámaras de seguridad del barrio La Isla en Nordelta, entre otras.
También se bloqueó el acceso de los involucrados a las cajas de seguridad, se les impidió la salida del país y ahora se libraron los oficios para el levantamiento del secreto bancario y fiscal. La causa se abrió tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo sobre el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia de discapacidad.
En los audios filtrados se involucra en este esquema a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. También se menciona a la droguería Suizo Argentina, que actuaría como presunta intermediaria en los pagos.
El Gobierno nacional y el propio Javier Milei negaron las acusaciones y denunciaron “una operación electoral”.
