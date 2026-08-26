Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV: se esperan definiciones con comisión del Vaticano
Karina Milei encabezó un nuevo cónclave con funcionarios nacionales, porteños y provinciales para coordinar logística, seguridad y actos masivos del Pontífice.
En la recta hacia uno de los eventos institucionales y religiosos más importantes de los últimos tiempos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, lideró este miércoles la segunda cumbre organizativa destinada a articular los detalles de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina.
El encuentro marcó un hito al tratarse de la primera reunión de carácter interjurisdiccional, congregando en una misma mesa a representantes del Gobierno Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires y de las administraciones de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
Durante la jornada se debatieron minuciosamente los aspectos clave vinculados con la seguridad, la logística de eventos multitudinarios, la estrategia comunicativa y el reparto presupuestario.
Visita del papa León XIV: llegada de la comitiva vaticana y agenda preliminar
En el marco de la coordinación, se oficializó que el próximo domingo arribará a la Argentina una comisión de trabajo de la Santa Sede. Su misión será inspeccionar presencialmente los distintos escenarios donde se desarrollarán las actividades del Santo Padre. Tras esa fiscalización en terreno, se convocará a un nuevo plenario interjurisdiccional para unificar criterios con los equipos operativos.
De acuerdo con las precisiones brindadas por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining —tras su paso por el Vaticano—, el Papa se hospedará en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de Buenos Aires como búnker principal.
El borrador tentativo de la agenda establece paradas el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, contemplando además posibles encuentros con sectores vulnerables, seminaristas y personas privadas de la libertad.
Integración federal y participación bonaerense
La mesa de trabajo reflejó una apertura institucional tras los reclamos formales de la administración provincial por el peso logístico que recaerá en su territorio, especialmente ante la masiva convocatoria prevista en la basílica de Luján, que estiman podría congregar entre 3 y 4 millones de fieles.
De la cumbre formaron parte la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete porteño y cordobés, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Asimismo, se sumaron formalmente los ministros provinciales Javier Alonso y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, consolidando un esquema de trabajo conjunto para garantizar el operativo.
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