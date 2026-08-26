Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV: se esperan definiciones con comisión del Vaticano

El borrador tentativo de la agenda establece paradas el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, contemplando además posibles encuentros con sectores vulnerables, seminaristas y personas privadas de la libertad.

Integración federal y participación bonaerense

La mesa de trabajo reflejó una apertura institucional tras los reclamos formales de la administración provincial por el peso logístico que recaerá en su territorio, especialmente ante la masiva convocatoria prevista en la basílica de Luján, que estiman podría congregar entre 3 y 4 millones de fieles.

De la cumbre formaron parte la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete porteño y cordobés, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo, respectivamente; y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Asimismo, se sumaron formalmente los ministros provinciales Javier Alonso y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, consolidando un esquema de trabajo conjunto para garantizar el operativo.