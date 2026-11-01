Karina Milei y Jorge Macri recorrieron la zona del Monumento a los Españoles por la visita de León XIV

Coordinación logística en Palermo

La visita conjunta busca afianzar la planificación urbana y el ordenamiento vial en las inmediaciones de la Avenida del Libertador y Sarmiento, previendo cortes de tránsito, la disposición de sectores exclusivos para fieles, pantallas gigantes y puestos sanitarios.

El Monumento a los Españoles fue seleccionado como el epicentro porteño para albergar la ceremonia debido a su amplia capacidad de convocatoria, mientras las autoridades ultiman los detalles del protocolo oficial para recibir al Sumo Pontífice en la Capital Federal.