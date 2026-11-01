Karina Milei y Jorge Macri recorrieron la zona del Monumento a los Españoles por la visita de León XIV
La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gobierno porteño recorrieron el predio en Palermo junto a funcionarios nacionales y de la Ciudad.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, encabezaron este domingo una recorrida de supervisión en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, con el objetivo de coordinar los preparativos logísticos de cara a la masiva misa que celebrará el papa León XIV en el lugar.
De la visita institucional también participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, quienes evaluaron los aspectos operativos vinculados al montaje del escenario, los anillos de seguridad perimetral y las vías de acceso.
Trabajo conjunto y mensaje institucional
Durante la recorrida, Karina Milei destacó la articulación entre los equipos técnicos de las distintas jurisdicciones y valoró el esfuerzo coordinado de cara al evento litúrgico.
“Queríamos demostrarle a la gente también, primero, que se puede trabajar juntos. Cuando los argentinos nos queremos poner a hacer algo para el bien de todos los argentinos, nos ponemos de acuerdo y eso es muy importante”, expresó la funcionaria, quien además confirmó que los preparativos también avanzan en los distritos de Buenos Aires y Córdoba.
Finalmente, la secretaria general de la Presidencia pidió disculpas a los vecinos por las molestias temporales que generan las obras en la traza urbana y señaló que se trata de “un hecho histórico que realmente vamos a disfrutar todos los argentinos”.
Coordinación logística en Palermo
La visita conjunta busca afianzar la planificación urbana y el ordenamiento vial en las inmediaciones de la Avenida del Libertador y Sarmiento, previendo cortes de tránsito, la disposición de sectores exclusivos para fieles, pantallas gigantes y puestos sanitarios.
El Monumento a los Españoles fue seleccionado como el epicentro porteño para albergar la ceremonia debido a su amplia capacidad de convocatoria, mientras las autoridades ultiman los detalles del protocolo oficial para recibir al Sumo Pontífice en la Capital Federal.
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