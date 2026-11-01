El Gobierno invitará a Victoria Villarruel y a los gobernadores al encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad
La Casa Rosada convocará a la vicepresidenta y a los mandatarios provinciales sin distinción política para la recepción que se realizará el próximo domingo.
En línea con el mensaje de amplitud y diálogo promovido por la Iglesia Católica de cara a la visita histórica del papa León XIV, el Gobierno nacional decidió incluir a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a todos los gobernadores provinciales en la lista de invitados para el encuentro que el Sumo Pontífice mantendrá con autoridades nacionales, diplomáticos y referentes de la sociedad civil.
La recepción se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre, desde las 18:30, en el Palacio Libertad. La decisión de convocar a la titular del Senado se da a pesar de las diferencias y el distanciamiento con la administración central, respondiendo también a un pedido unánime aprobado por las distintas bancadas en la Cámara alta para asegurar la representación institucional del cuerpo.
Convocatoria federal y sin distinción de partidos
Las invitaciones oficiales impulsadas por el Ejecutivo y la Cancillería contemplarán además a la totalidad de los mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño. Del evento participarán dirigentes de todo el arco político nacional, incluyendo a figuras de la oposición como Axel Kicillof, Ricardo Quintela o Gildo Insfrán.
De este modo, la administración libertaria buscará exhibir una postal de unidad institucional durante la estadía del Papa en el país, priorizando la representación del federalismo y el arco parlamentario en un acontecimiento que reunirá a ministros, legisladores y jueces de la Corte Suprema.
Las ausencias confirmadas
Si bien la convocatoria abarcará a un amplio abanico de representantes políticos e institucionales, fuentes oficiales ratificaron que los expresidentes no formarán parte de la lista de invitados.
Desde el Ejecutivo justificaron la medida basándose en la capacidad limitada del Palacio Libertad y en la priorización estricta del personal de protocolo, señalando que los exmandatarios quedarán formalmente representados a través de las distintas fuerzas políticas que asistirán a la ceremonia.
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