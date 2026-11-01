El Gobierno invitará a Victoria Villarruel y a los gobernadores al encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad

La recepción se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre, desde las 18:30, en el Palacio Libertad. La decisión de convocar a la titular del Senado se da a pesar de las diferencias y el distanciamiento con la administración central, respondiendo también a un pedido unánime aprobado por las distintas bancadas en la Cámara alta para asegurar la representación institucional del cuerpo.