Karina Milei apuntó contra Pablo Echarri tras su revelación de que vende dólares para llegar a fin de mes

Y justificó: “Argentina es un país con una economía bimonetaria, no hay otra forma de ahorrar que no sea en dólares. Si ahorrás en pesos en un plazo fijo, viene una devaluación y perdés en un instante. No nos engañemos más".

Ante esto quien se pronunció con contundencia fue Karina Milei: “¿Vos me estás diciendo que estás gastando dólares que has comprado en el gobierno KK, cuando había controles y quien lo hacía lo perseguían por fugar dólares?", lanzó la secretaria general de la Presidencia en su cuenta de X.

Y agregó: "Además, seguro los comprabas al oficial así te llevabas el subsidio… ¡VLLC!”.

El mensaje fue celebrado por el propio presidente Javier Milei en la misma red social donde compartió un mensaje de apoyo a su hermana: “Tsunami de chanes... El jefe ha hablado... Vaaamooo”.

Los dichos de Karina surgen como respuesta a una nota que Echarri dio a C5N donde habló de la situación económica del país, con fuertes críticas al gobierno de Milei. Según el actor, "la calle es una seda" porque "no hay nadie". "Más allá de una merma en el crecimiento de la inflación, auguro un resultado bastante negativo", pronosticó.

Echarri sostuvo que "el DNU derrumbó a la economía argentina" y que "el pueblo está sufriendo un ataque feroz". "Descreo que Argentina pueda encontrar su estabilidad económica con un Gobierno de ultraderecha", indicó.

Respecto a su situación personal, reveló: “Tocamos ahorros claramente. Este es un deporte que la clase media argentina está haciendo para poder subsistir. Y esto es lo que vinieron a hacer, vinieron a sostener el saneamiento de la economía, entre comillas, con el ahorro de los argentinos. Esto lo había dicho Patricia Bullrich hace tiempo, y no creo que haya sido un acto fallido”, contó.