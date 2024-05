Pablo Echarri reveló que vende dólares de sus ahorros para llegar a fin de mes

Echarri puso el eje en las subas de las facturas de servicios y en los alimentos. “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales. No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000. Toco ahorros para llegar a fin de mes”, indicó.

“Digo esto y es para la gente que piensa que yo vengo a defender las políticas culturales porque yo me exhibo del Instituto Nacional del Teatro”, aclaró luego Echarri, que hablaba del duro presente económico que atraviesa.

Por último, confirmó que está vendiendo dólares de ahorro para no sufrir a fin de mes: “Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina, es un deporte que la clase media argentina está haciendo para subsistir”.