Para el Financial Times, Karina Milei es la "general política del Presidente"

Desde antes de la asunción de Milei se sabía que su "hombre de confianza" era -y sigue siendo- su hermana Karina, apodada "la jefa" por sus adeptos dentro de La Libertad Avanza.

De hecho, en el FT aclararon que "ella manejó su exitosa campaña", en referencia al ascenso meteórico del economista libertario, que pasó de ser un pintoresco panelista de televisión a ser líder de su propio partido en un puñado de años. La mujer también es señalada como armadora política de La Libertad Avanza, abocada a darle estructura política al Gobierno actual.

Pero, ¿de dónde salió Karina Milei, según el Financial Times?

La hermana del Presidente, de 52 años, trabajó como panadera y durante un tiempo se dedicó a tirar las cartas de tarot. La primera vez que estuvo en televisión fue en 2016, cuando acompañó a sus padres y su perro, Aaron, al programa que conducía en ese entonces Guido Kaczka.

Ante las cámaras comentó que tenía un título de la UADE en Relaciones Públicas, y luego el FT enumeró su experiencia laboral en una importadora-exportadora de neumáticos y un fabricante de insecticidas, hasta que emprendió "su propio negocio de pasteles en Instagram".

Para 2018 Karina ya se ocupaba de "gestionar todos sus discursos, el presupuesto familiar y la taquilla", según dijo la legisladora Lilia Lemoine al mismo sitio británico en diciembre pasado, y otra fuente aseguró que la hermana presidencial "es una de los que lo han visto en pijama" a Milei, quizás en los meses en que vivió en el Hotel Libertador, donde recibía a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

"Karina está menos conectada, menos involucrada en tratos (con la fauna política de larga data), pero si hay un desacuerdo entre Karina y Posse, Karina gana", aseguraron las fuentes.

El artículo publicado esta semana dejó entrever que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se refirió al "fuerte carácter" de Karina Milei, que "convertía por momentos al presidente en el 'pobre jamoncito del medio' en las disputas entre ambas mujeres".

Algunas disputas memorables que fueron zanjadas con pragmatismo por Ms. Milei fueron el desmantelado del Salón de las Mujeres de Casa Rosada para convertirlo en el Salón de los Próceres, o la conformación de la Comisión de Juicio Político en Diputados, de cuya Presidencia hizo desplazar a la diputada Marcela Pagano.

La capacidad de resolución de Karina, junto con la "protección extrema" que le otorga Javier, hacen de ella "una especie de dictadora", según una fuente, que hasta habría ordenado la destitución de Pagano a través de la decisión de Martín Menem de suspender la conformación de la Comisión de Juicio Político en Diputados.

De hecho, Karina Milei “aprueba las entrevistas y apariciones públicas de su hermano como así también lo acompaña en viajes y que, a ella, le reporta el portavoz presidencial Manuel Adorni, y Martín Menem, presidente de la Cámara baja del Congreso", según el FT.

El nombramiento de la diputada Marcela Pagano, como jefa de la Comisión de Juicio Político, reveló que “Karina Milei ordenó su destitución”, según le confiaron al medio dos personas vinculadas con la decisión.

Tras el desplazamiento de Pagano se fueron tres miembros del bloque de La Libertad Avanza en Diputados, incluido su entonces titular, Oscar Zago.

Otras fuentes le dijeron al Financial Times que la hermana del Presidente "no intenta encantarte" al conocerte, pero el autor del perfil convino en que "ella no parece tímida".