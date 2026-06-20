Kicillof emocionado: "A quien esté confundido, le prometimos lealtad exclusivamente a la bandera argentina"

"Sabemos que hay un ataque muy fuerte contra la educación pública, hay una discusión muy fuerte acerca de los acuerdos y alianzas que hay que hacer en el plano internacional. Hay una disputa y una discusión sobre la soberanía nacional", sostuvo y añadió casi al borde de las lágrimas: "A quien esté confundido o no lo sepa, esa bandera es la nuestra, es nuestra soberanía y le hemos prometido lealtad sólo y exclusivamente a esa, a la celeste y blanca", en una clara advertencia sobre el rumbo que, a su juicio, amenaza la identidad y los recursos del país.