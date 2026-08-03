Carlos Bianco cruzó a Javier Milei y aseguró que una IA lo diagnosticó con "delirio persecutorio"

En esa línea, Bianco recordó la columna de opinión publicada el domingo por el gobernador Axel Kicillof, en la que denunció que "el Gobierno le quita los recursos a las provincias y después ofrece una parte a cambio de que le voten las leyes que le interesan".

Qué dijo Javier Milei

Las declaraciones de la mano derecha de Axel Kicillof surgieron luego de la entrevista que el mandatario brindó este domingo por la noche a LN+, donde sostuvo que "no hay que ser ingenuo" y afirmó que la estrategia de Antonio Gramsci de influir sobre la educación, los medios de comunicación, la cultura y el Estado "pasó a una etapa 2.0".

"Se meten como estudiantes, como profesores, como investigadores. Eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, que abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores", expresó.

Durante la misma entrevista, Javier Milei también volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de "comunista", y renovó sus críticas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que volvió a definir como "ladrón" y "corrupto".

Además, apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y fue consultado por las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien manifestó estar preocupada por "las persecuciones imaginarias" del mandatario.