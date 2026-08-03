Carlos Bianco cruzó a Javier Milei y aseguró que una IA lo diagnosticó con "delirio persecutorio"
El ministro de Gobierno bonaerense respondió a las declaraciones del presidente sobre los "terroristas" en las universidades.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, salió al cruce de las declaraciones de Javier Milei, quien aseguró que en las universidades "hay terroristas", y reveló que consultó a una inteligencia artificial sobre ese tipo de afirmaciones, que respondió que el mandatario presenta un "delirio persecutorio".
"Parece que todos somos terroristas", ironizó Bianco luego de reproducir en conferencia de prensa un fragmento de la entrevista televisiva que brindó el mandatario. En ese marco, contó que decidió preguntarle a una inteligencia artificial "qué problema tiene aquella persona que ve terroristas en todos lados".
"Me contestó que tiene un diagnóstico médico: delirio persecutorio. Solamente voy a decir eso", expresó el ministro bonaerense.
Más adelante, al ser consultado sobre las negociaciones entre la provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el traspaso de recursos, Bianco volvió a utilizar la misma ironía al afirmar que "Santilli también me debe considerar un terrorista" y cuestionó la falta de respuestas por parte de la Casa Rosada. Según explicó, el jefe de Gabinete "no respondió las notas formales, las cartas, ni el pedido de reunión, ni los WhatsApp", por lo que "no hemos obtenido respuesta ni positiva ni negativa", agregó.
Asimismo, acusó al funcionario nacional de no cumplir con su rol institucional: "Lamentablemente no ejerce su función de jefe de Gabinete y ministro del Interior. Al menos no con la provincia de Buenos Aires. Sí sabemos que anda recorriendo el país ofreciendo recursos a las provincias a cambio de votos para proyectos específicos de interés del Gobierno nacional, como la Ley de Tierras y la eliminación de las PASO", manifestó.
En esa línea, Bianco recordó la columna de opinión publicada el domingo por el gobernador Axel Kicillof, en la que denunció que "el Gobierno le quita los recursos a las provincias y después ofrece una parte a cambio de que le voten las leyes que le interesan".
Qué dijo Javier Milei
Las declaraciones de la mano derecha de Axel Kicillof surgieron luego de la entrevista que el mandatario brindó este domingo por la noche a LN+, donde sostuvo que "no hay que ser ingenuo" y afirmó que la estrategia de Antonio Gramsci de influir sobre la educación, los medios de comunicación, la cultura y el Estado "pasó a una etapa 2.0".
"Se meten como estudiantes, como profesores, como investigadores. Eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, que abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores", expresó.
Durante la misma entrevista, Javier Milei también volvió a cuestionar al gobernador Axel Kicillof, a quien calificó de "comunista", y renovó sus críticas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al que volvió a definir como "ladrón" y "corrupto".
Además, apuntó contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y fue consultado por las recientes declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien manifestó estar preocupada por "las persecuciones imaginarias" del mandatario.
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