La burla de Milei a los opositores que defienden las instituciones: "Parecen ñoños con déficit de IQ"

El Presidente se burló de aquellos que critican sus modales: "Supongamos lo siguiente. Te doy dos cajas cerradas para elegir. Hay una muy desprolija y otra estéticamente brillante. La que tiene un montón de falencias estéticas está llena de lingotes de oro. La muy linda está llena de estiércol. ¿Con cuál te quedás? Que prioricen que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia. Quizás, ese coraje que me reconocen tiene como contrapartida que tengo formas ásperas. Pero arreglar los problemas que tenía la Argentina cuando llegamos requería de una dosis de coraje fuerte. Eso votaron los argentinos. ¿Cree que los argentinos no sabían que yo era una persona áspera? También están todos esos ñoños republicanos que parecen adolescentes con déficit de IQ, que hablan de las instituciones. ¿Me podés decir si alguna vez violé la Constitución? Cuando agarrás a esos imbéciles disfrazados de constitucionalistas que me acusan de hacer decretos, ¿no está contemplado dentro de la ley? "No me gusta". Es un tema de preferencia, no estoy violentando las instituciones", sostuvo.