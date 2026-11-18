De esta manera el oficialismo busca conseguir hoy el dictamen de comisión que le fue esquivo el martes de modo de poder llevar mañana el proyecto al recinto para su debate.

El Senado de la Nación.

Por su parte e senador peronista Fernando Salino cuestionó los cambios sobre el texto en discusión y reclamó que el proyecto que se firme en comisión sea el mismo que llegue al recinto. “No sabemos de qué estamos hablando”, afirmó, luego de señalar que las modificaciones se sucedieron durante la reunión que LLA mantuvo con aliados.

En tanto, Agustín Coto, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, informó que los senadores recibirán una propuesta de dictamen cerca de las 14. Además, coincidió con Salino en que introducir reformas profundas durante una sesión constituye una “pésima técnica legislativa”.

Bullrich también informó que se decidió dejar fuera del dictamen el sistema de adhesiones para volver al sistema D’Hondt, de representación proporcional, que históricamente caracteriza al sistema electoral argentino.

También se resolvió reducir al 50% la publicidad electoral en radio y televisión, con el objetivo de generar un mayor equilibrio en las posibilidades de difusión de las distintas fuerzas políticas, evitando que la capacidad de recaudación sea el único factor que determine su visibilidad.

Patricia Bullrich

En relación con la elección de los parlamentarios del Mercosur, se mantuvo la propuesta establece que los 24 representantes elegidos por distrito sean designados por las legislaturas provinciales. Por su parte, de los 19 representantes correspondientes al distrito único, 12 serían elegidos por la Cámara de Diputados y 7 por el Senado.

Bullrich también detalló que el dictamen incorpora disposiciones sobre la simultaneidad electoral, para permitir que las categorías locales puedan votarse mediante boleta única cuando las elecciones provinciales y nacionales se realicen el mismo día. Además, propuso modificar el artículo 71 del Código Electoral para eliminar restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante las jornadas electorales, al considerar que responden a una dinámica social que ya no existe.

La comisión pasó a un cuarto intermedio y retomará el debate a las 16:30 en el Salón Azul. Allí, los legisladores analizarán el nuevo texto y buscarán avanzar hacia un dictamen.