La CGT va a la Justicia: impugnará la reforma laboral de Javier Milei por "inconstitucional"

Indemnizaciones: Reduce la base de cálculo de las compensaciones y permite que sean abonadas en cuotas.

Horas extra y vacaciones: Plantea alternativas para el pago de las horas extras trabajadas y habilita a las empresas a fragmentar el período de vacaciones.

Derecho a huelga: Limita la actividad sindical al ampliar el listado de sectores esenciales, exigiéndoles garantizar al menos un 75% de la prestación del servicio durante las protestas.

Bloqueos: Tipifica como infracciones "muy graves" los bloqueos o las tomas de los establecimientos laborales.