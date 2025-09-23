La Corte Suprema ratificó la condena a José Alperovich por abuso sexual

Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich

Tras varios días de rumores, Marianela Mirra confirmó que está esperando su primer hijo junto a José Alperovich, el dirigente político que cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años de cárcel por abusar de su sobrina.

La exganadora de Gran Hermano le contó la noticia a su amigo Gastón Trezeguet, quien reveló que transita el segundo mes de embarazo y que la gestación se concretó mediante inseminación artificial. "Estoy esperando un bebé de José", fue el mensaje que recibió el productor de Telefe.

Alperovich, de 70 años, ya es padre de Gabriel, Sara, Mariana y Daniel, fruto de su matrimonio con Beatriz Rojkés, con quien sigue casado legalmente. Pero desde junio, convive con Mirra, de 41, en un departamento en Puerto Madero, luego de que la Justicia le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.

El enojo de Marianela Mirra con la prensa

Ante la repercusión, la exparticipante de GH reaccionó con enojo frente a las cámaras de un móvil: "¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor! Dejame en paz, sos un irrespetuoso, el acoso que tenés conmigo hace meses, ya desde cuando iba al penal".

