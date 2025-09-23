La Corte Suprema ratificó la condena a José Alperovich por abuso sexual
El máximo tribunal rechazó el recurso de excarcelación del exgobernador de Tucumán, quien fue condenado a 16 años de prisión y permanecerá con domiciliaria.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena de 16 años de prisión a José Alperovich por abuso sexual agravado cometido contra su sobrina.
El exgobernador de Tucumán había sido sentenciado el 18 de junio de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, tras ser hallado responsable de tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado por acceso carnal, ocurridos entre 2017 y 2018.
La defensa de Alperovich, actualmente en prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero por motivos de salud, había recurrido al máximo tribunal solicitando su excarcelación, que le había sido negada en todas las instancias anteriores.
Finalmente, este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario, considerándolo inadmisible.
Marianela Mirra confirmó que espera un hijo de José Alperovich
Tras varios días de rumores, Marianela Mirra confirmó que está esperando su primer hijo junto a José Alperovich, el dirigente político que cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años de cárcel por abusar de su sobrina.
Alperovich, de 70 años, ya es padre de Gabriel, Sara, Mariana y Daniel, fruto de su matrimonio con Beatriz Rojkés, con quien sigue casado legalmente. Pero desde junio, convive con Mirra, de 41, en un departamento en Puerto Madero, luego de que la Justicia le otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud.
El enojo de Marianela Mirra con la prensa
El exgobernador de Tucumán José Alperovich estaría en el proceso de convertirse en padre nuevamente, ahora con Marianela Mirra. La pareja está instalada en una torre de Puerto Madero de la que él no puede salir porque tiene que cumplir una pena de 16 años de prisión tras ser condenado por abuso sexual.
La Justicia le otorgó a José Alperovich el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que tiene 70 años, y este lunes trascendió que tendría planes para mantenerse ocupado en su piso del Complejo Zencity de Puerto Madero: hace un mes se reconcilió con Marianela Mirra y la invitó a vivir con él a pesar del encierro.
Ahora, la pareja estaría esperando un hijo gracias a un tratamiento realizado en una clínica de Recoleta desde donde una fuente confirmó la noticia.
"La semana pasada (Marianela Mirra) fue a realizarse un tratamiento de inseminación para tener un hijo con él. Es la misma clínica a la que acudió Rocío Marengo", comentó este lunes la panelista Fernanda Iglesias en el programa Puro show (El Trece).
Iglesias recordó que "en su momento Marianela había manifestado que no deseaba tener hijos mientras él estuviera en prisión, pero aparentemente hay amor y el deseo de convertirse en padres", en referencia al cambio de planes.
Ante la repercusión, la exparticipante de GH reaccionó con enojo frente a las cámaras de un móvil: "¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor! Dejame en paz, sos un irrespetuoso, el acoso que tenés conmigo hace meses, ya desde cuando iba al penal".
