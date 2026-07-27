Se derrumba la confianza en el Gobierno de Javier Milei: cayó a mínimos históricos para la gestión

El desglose demográfico y geográfico del informe exhibió dónde se concentraron las mayores retracciones de confianza hacia el Ejecutivo:

Por edad y género: El sector etario que experimentó el desplome más pronunciado fue el de los jóvenes de entre 18 y 29 años, con una caída del 23% (1,68 puntos). En cuanto al género, la brecha se redujo debido a una fuerte contracción entre los varones (-11,3%), que de todas formas se mantienen por encima de las mujeres.

En el plano geográfico: El Gran Buenos Aires (GBA) se erigió como el principal motor de la desconfianza con una baja del 10,9% (1,63 puntos), superando ampliamente los descensos registrados en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires.