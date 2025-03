La decisión que tomó la Justicia con la denuncia de Facundo Manes contra Santiago Caputo por amenazas

nuevo video agresión a manes.mp4

Manes podrá ahora apelar esta decisión ante la Cámara Federal porteña. En la misma resolución la magistrada también archivo la causa que presentó Fernando Miguez contra Franco Iván Jeremías Antunez Pachol, más conocido por su sobrenombre en las redes sociales donde es un destacado integrante del ejército de trolls que lidera Caputo: Fran Fijap.

Manes había denunciado a Caputo por el delito de amenazas coactivas luego del cruce que mantuvieron la noche de la apertura de Sesiones Ordinarias.

caputo manes.jpeg Cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes.

Entre las medidas de prueba que había solicitado el fiscal federal Ramiro González se solicitó al Honorable Senado de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que enviasen la totalidad del material audiovisual que se encontrara relacionado con lo investigado en el legajo, como así también que informasen si producto del suceso denunciado se habían labrado actuaciones administrativas.

Capuchetti también consideró que el Congreso de la Nación es “representa un espacio institucionalmente consagrado para el debate, la deliberación y la confrontación de ideas, inherentes a la dinámica de la política democrática, conforme el diseño estipulado por nuestra Constitución Nacional para la formación y sanción de leyes”.

Motivo por el cual, entendió la jueza federal, “las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo”.

Bajo esa línea argumental, la jueza Capuchetti sostuvo que se “debe hacerse una distinción entre lo que constituye una disputa política en un contexto adecuado y lo que podría interpretarse como una conducta que trasciende esos límites, convirtiéndose en una amenaza o un acto de violencia”.

En su denuncia, Manes aseguró que Caputo lo amenazó: “Recuerdo que, entre otras palabras, me dijo literalmente desde el balcón: '¿No me escuchas? ¡Ya me vas a escuchar! ¡Ahora me vas a escuchar!'. Según me refirió inmediatamente el diputado Juliano -a mi lado- y que escuchó mejor, el señor Santiago Caputo me dijo 'te voy a hacer mierda'".