La diputada analfabeta Juliana Santillán, cada vez más burra: "CLUACAS"

El dato falso con el que la diputada libertaria Santillán quiso desacreditar a una médica del Garrahan

La diputada libertaria Juliana Santillán se cruzó en televisión con médicos residentes del Hospital Garrahan, quienes están reclamando una recomposición salarial y realizan medidas de fuerza hace ya dos semanas para exigirle al ministerio de Salud una mesa de diálogo. La legisladora, referente de Milei en el Congreso, intervino en vivo con un fallido: tergiversó un dato clave del INDEC con el objetivo de desacreditar uno de los argumentos de los profesionales de la Salud.

“La canasta básica total para una familia de cuatro miembros en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. ¡Datos del Indec, lo tengo acá! Lo estoy diciendo acá en TN para que no digan ‘operaciones’. Canasta básica total en el mes de mayo: 360.000 pesos”, dijo Santillán, mientras mostraba a cámara su celular, con un mensaje que le habían enviado después de su cruce con las médicas.

“Creo que la doctora había dicho 800.000 (el valor de la canasta). ¡Falso! Los datos del Indec dicen que una familia necesitó 360.000 pesos″, insistió.

En el estudio estaba el economista Martín Redrado, al que le consultaron si el número era correcto. “Me parece que no”, dijo.

Ahí quedó en evidencia la manipulación. El cuadro del Indec que mostró la diputada es claro: la canasta básica total de 360.000 pesos es para una persona. Para una familia de cuatro personas, como decía Santillán, el valor es de 1.110.063 pesos.

Descolocada, Santillán se mantuvo en su posición. “Bueno, era el dato que dijo la chica que ella no podía sobrevivir. Ella dijo que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al Indec. Ella vive sola, no podía mantenerse. Creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos”.

Incurrió así en otra incorrección, ya que mezcla el valor del alquiler con la canasta básica (que no incluye el gasto en vivienda).

Poco después de finalizada la nota, Santillán volvió a compartir los datos del INDEC en su cuenta de X, junto a un recorte de sus declaraciones en el canal. En la captura que compartió del informe del instituto se ve que el valor de la canasta básica total para una familia de cuatro personas supera el millón de pesos, mientras que $ 359.244 es lo que necesitó una persona en mayo para no quedar por debajo de la línea de pobreza.

Esta publicación, que además acusa a una médica residente del Garrahan de dar datos falsos, fue compartida por el presidente Javier Milei, quien tampoco perdió la oportunidad de volver a agredir al periodismo en otro posteo.