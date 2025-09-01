La dura chicana de una vecina a militantes libertarios en medio del escándalo por los audios
Una mujer encaró a jóvenes de La Libertad Avanza y les lanzó un irónico comentario sobre Javier y Karina Milei en plena calle.
La crisis política que atraviesa el oficialismo por la difusión de audios que comprometen a Karina Milei también se refleja en escenas cotidianas. En las últimas horas, una mujer sorprendió a un grupo de militantes libertarios que repartían panfletos en la vía pública y les dedicó una frase cargada de ironía y enojo.
El episodio quedó registrado en un breve video que circula en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Allí se observa cómo la vecina se acerca al puesto de La Libertad Avanza (LLA), saluda con un efusivo “¡Viva la libertad, carajo!” y, acto seguido, lanza la chicana: “El 97 por ciento del país está con Javier Milei, el 3 por ciento se lo dejamos a Karina, para que le dejen sacar a los discapacitados”.
La referencia, directa y contundente, apunta al escándalo por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, donde se habla de un presunto esquema de sobornos ligado a laboratorios, la hermana del Presidente y su asesor Eduardo Menem.
La reacción de la mujer incomodó visiblemente a los jóvenes militantes, que intentaron sostener el diálogo sin responder al agravio. Sin embargo, el video fue utilizado en redes por opositores y usuarios críticos del Gobierno como símbolo del malestar social frente a las sospechas de corrupción que sacuden al oficialismo.
El caso se suma a una semana convulsionada para el entorno presidencial. Mientras Espert y otros referentes libertarios buscan despegarse de Spagnuolo, los audios de Karina Milei siguen generando repercusiones y llamados a la Justicia. En ese marco, la frase de la vecina, cargada de sarcasmo, refleja un termómetro social cada vez más caliente en torno al poder central del Gobierno.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario