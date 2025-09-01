La dura chicana de una vecina a militantes libertarios en medio del escándalo por los audios

El episodio quedó registrado en un breve video que circula en redes sociales y rápidamente se volvió viral. Allí se observa cómo la vecina se acerca al puesto de La Libertad Avanza (LLA), saluda con un efusivo “¡Viva la libertad, carajo!” y, acto seguido, lanza la chicana: “El 97 por ciento del país está con Javier Milei, el 3 por ciento se lo dejamos a Karina, para que le dejen sacar a los discapacitados”.