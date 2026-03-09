Polémica: Manuel Adorni llevó a su esposa como parte de la comitiva oficial que fue a Estados Unidos

Esteban Paulon

El episodio volvió a poner el foco sobre los vínculos familiares del jefe de Gabinete dentro del Estado. En 2024, el Gobierno designó a su hermano, Francisco Adorni, como asesor en el Ministerio de Defensa y con el paso de los meses fue promovido dentro del área y posteriormente resultó electo legislador en la provincia de Buenos Aires.

Según pudo relevar La Política Online, a esta lista se suma su tía, Susana Pais, que se desempeña como empleada de planta permanente en la Cámara de Diputados provincial; mientras que su madre, Silvia Pais, trabajó durante años en la Legislatura hasta su jubilación en 2020. Según registros legislativos, ambas prestaron funciones para distintos legisladores del peronismo.