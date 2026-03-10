Quiénes son los gobernadores que viajaron a Nueva York para respaldar el plan económico de Javier Milei

gobernadores milei 2

Asimismo, mencionó proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, entre ellos el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro y permitirá ampliar la capacidad exportadora de petróleo. También destacó los proyectos de gas natural licuado (GNL) que buscan consolidar a la Argentina como exportador energético.

En la misma línea, el salteño Gustavo Sáenz señaló que el encuentro con empresarios internacionales permite "mostrar al mundo el enorme potencial productivo” de las provincias argentinas y afirmó que Salta busca atraer inversiones en minería, energía y agroindustria. Según expresó, la provincia ofrece “seguridad jurídica y oportunidades para el desarrollo".

Este tipo de encuentros nos permite seguir fortaleciendo vínculos y mostrar… — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) March 10, 2026

El evento concluirá el 12 de marzo, aunque para entonces Milei ya habrá regresado a Buenos Aires tras completar su agenda internacional. Mientras tanto, los mandatarios continuarán participando de reuniones con empresarios y fondos de inversión en Nueva York con el objetivo de promocionar proyectos productivos en sus provincias.