La figura televisiva se suma al espacio de Javier Milei: qué rol ocupará en las elecciones

En una entrevista con la TV Pública, Reichardt dio su mirada sobre la situación del país: “Lo veo con esperanza. Obviamente que un país que está destruido tiene sus tiempos para volver a estar bien. Creo que hay que dar tiempo. Es eso, tiempo, tranquilidad. Se entiende que estamos todos. Es difícil, pero se va a salir. Este país tiene todo. Es un país maravilloso”.