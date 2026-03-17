La fuerte defensa de Cristina Kirchner y su dardo a la Justicia: "Algo podrido huele en Dinamarca"
En medio de su declaración en Comodoro Py, Cristina Kirchner apuntó contra las contradicciones en las causas Vialidad y Cuadernos.
Fiel a su estilo directo y sin filtros, Cristina Kirchner protagonizó una encendida declaración en los tribunales de Comodoro Py. Durante su exposición en el marco de la denominada causa Cuadernos, la expresidenta no solo defendió su inocencia y su estilo de vida, sino que desnudó lo que ella considera una persecución judicial plagada de contradicciones.
Con un tono irónico y vehemente, CFK cuestionó la lógica de las acusaciones en su contra, comparando los argumentos utilizados para condenarla en la causa Vialidad con los que ahora se esgrimen en el caso de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.
IMPORTANTE: Cristina Kirchner: "El Presidente anunció que voy a seguir presa"
La desgrabación de la declaración de Cristina Kirchner
"¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? A ver, qué es esto de que se robó un PBI, que se robó miles de millones... pero miren, si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá. ¿Sabe qué? No estaría sentada acá."
"Es más, en Vialidad, en Vialidad propuse desde el primer día que se hiciera un peritaje de toda la obra pública entre el 2003 y el 2015 para determinar cuáles eran las responsabilidades y si había habido corrupción. Se negaron, me dijeron: 'no, se investiga únicamente Santa Cruz'. Eso era lo que habían montado durante una década... el empresario amigo de Néstor Kirchner que se benefició con obras en la provincia de Santa Cruz."
"Resulta ser que ahora, que esa fue el presupuesto fáctico básico por el cual se me condenó a 6 años de prisión y a proscripción definitiva para ocupar cualquier cargo público, resulta ser que no. Que ahora esa figura en donde hay administración fraudulenta en beneficio de Lázaro Báez, de un empresario de Santa Cruz, ahora ya no. Ahora resulta ser que soy la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la obra pública de la República Argentina, donde Lázaro Báez no aparece en ningún cuaderno, libreta, ni nada que se le parezca."
"Sean más coherentes a la hora de perseguir"
En el tramo final de su descargo, Cristina Kirchner remarcó la incoherencia jurídica de ser juzgada por beneficiar a un solo empresario y, al mismo tiempo, ser acusada de asociarse con todos los demás a los que supuestamente había perjudicado.
"Pero, ¿en serio? ¿En serio estamos haciendo esto en la República Argentina? Juzgando cosas dos veces... la verdad, es increíble. O sea, estoy presa porque decían que administraba todo a favor de Lázaro Báez en perjuicio de otros empresarios. Y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios que le dije que los investigaran y no quisieron. De todo esto hay constancia en Vialidad."
"Pero, ¿en serio? Tienen derecho a perseguir, porque la historia se nutre de persecuciones. Pero, por favor, sean más coherentes a la hora de perseguir. No pueden estar diciéndole a una persona que está condenada por haber sido socia de un empresario, decirle ahora que la van a condenar porque es socia de todos los otros empresarios. ¡Vamos! Hay algo que no cierra. Algo podrido huele en Dinamarca. Y no hace falta ser Shakespeare para darse cuenta. Entonces, creo que este es el problema que hoy estamos teniendo."
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