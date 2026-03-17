La fuerte defensa de Cristina Kirchner y su dardo a la Justicia: "Algo podrido huele en Dinamarca"

"Resulta ser que ahora, que esa fue el presupuesto fáctico básico por el cual se me condenó a 6 años de prisión y a proscripción definitiva para ocupar cualquier cargo público, resulta ser que no. Que ahora esa figura en donde hay administración fraudulenta en beneficio de Lázaro Báez, de un empresario de Santa Cruz, ahora ya no. Ahora resulta ser que soy la jefa de una asociación ilícita con todos los empresarios de la obra pública de la República Argentina, donde Lázaro Báez no aparece en ningún cuaderno, libreta, ni nada que se le parezca."

"Sean más coherentes a la hora de perseguir"

Cristina Kirchner - ¿En Serio? Cristina Kirchner - ¿En Serio?

En el tramo final de su descargo, Cristina Kirchner remarcó la incoherencia jurídica de ser juzgada por beneficiar a un solo empresario y, al mismo tiempo, ser acusada de asociarse con todos los demás a los que supuestamente había perjudicado.

"Pero, ¿en serio? ¿En serio estamos haciendo esto en la República Argentina? Juzgando cosas dos veces... la verdad, es increíble. O sea, estoy presa porque decían que administraba todo a favor de Lázaro Báez en perjuicio de otros empresarios. Y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios que le dije que los investigaran y no quisieron. De todo esto hay constancia en Vialidad."

"Pero, ¿en serio? Tienen derecho a perseguir, porque la historia se nutre de persecuciones. Pero, por favor, sean más coherentes a la hora de perseguir. No pueden estar diciéndole a una persona que está condenada por haber sido socia de un empresario, decirle ahora que la van a condenar porque es socia de todos los otros empresarios. ¡Vamos! Hay algo que no cierra. Algo podrido huele en Dinamarca. Y no hace falta ser Shakespeare para darse cuenta. Entonces, creo que este es el problema que hoy estamos teniendo."