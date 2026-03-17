Cristina Kirchner: "El Presidente anunció que voy a seguir presa"

Los zócalos de en C5N mientras declaraba Cristina Kirchner

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La exposición de Cristina Kirchner estuvo acompañada por una particular cobertura en vivo de la señal C5N. Mientras la expresidenta hablaba en la sala, el canal decidió utilizar la pantalla partida para contrastar sus declaraciones con la actualidad económica del país.

Además de transmitir su descargo, la señal informativa acompañó la cobertura con una serie de contundentes zócalos que rezaban: "En el peor momento del Gobierno, CFK declara en la causa Cuadernos". Además, se destacaron frases de la propia exmandataria como "Si me hubiera robado un PBI no estaría sentada acá" o "En esta causa hay mafia pura y dura", acompañadas de datos económicos como "Hoy aumentó la nafta 4%" y "Hoy, récord de familias endeudadas".

La declaración se da tras el rechazo de los planteos de nulidad impulsados por la defensa de Kirchner y otros imputados, marcando el inicio formal de las indagatorias en uno de los expedientes más resonantes de la historia reciente.