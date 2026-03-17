Cristina Kirchner: "El Presidente anunció que voy a seguir presa"
En su declaración en Comodoro Py por la causa de los Cuadernos, Cristina Kirchner apuntó contra el Gobierno. "Es violatorio de la Constitución Nacional", lanzó.
En el marco de la ronda de indagatorias por la denominada causa de los Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner se presentó esta mañana en los tribunales de Comodoro Py. Fiel a su estilo, la exmandataria aprovechó su exposición ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) para lanzar fuertes críticas políticas, apuntando directamente contra el actual Jefe de Estado.
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"Es violatorio de la Constitución Nacional"
Durante su encendida defensa, Kirchner recordó el discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias y denunció lo que considera una intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones judiciales.
"En la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, el Presidente de la República anunció que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y por la causa del Memorándum con Irán", disparó la exmandataria frente a los jueces.
En esa misma línea, desafió a los presentes a encontrar un antecedente similar en la historia del país: "Invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente o presidenta que haya anunciado en una Asamblea Legislativa que otro ciudadano argentino iba a ser preso por causas judiciales en trámite. Más violatorio de la Constitución Nacional, que impide que se interiorice el Poder Ejecutivo por causas judiciales, no hay desde la época de la dictadura", sentenció.
Los zócalos de en C5N mientras declaraba Cristina Kirchner
La exposición de Cristina Kirchner estuvo acompañada por una particular cobertura en vivo de la señal C5N. Mientras la expresidenta hablaba en la sala, el canal decidió utilizar la pantalla partida para contrastar sus declaraciones con la actualidad económica del país.
Además de transmitir su descargo, la señal informativa acompañó la cobertura con una serie de contundentes zócalos que rezaban: "En el peor momento del Gobierno, CFK declara en la causa Cuadernos". Además, se destacaron frases de la propia exmandataria como "Si me hubiera robado un PBI no estaría sentada acá" o "En esta causa hay mafia pura y dura", acompañadas de datos económicos como "Hoy aumentó la nafta 4%" y "Hoy, récord de familias endeudadas".
La declaración se da tras el rechazo de los planteos de nulidad impulsados por la defensa de Kirchner y otros imputados, marcando el inicio formal de las indagatorias en uno de los expedientes más resonantes de la historia reciente.
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