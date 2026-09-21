El papa León XIV en Argentina: se confirmó la agenda oficial
El papa León XIV llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre tras su visita a Uruguay. El Vaticano confirmó qué lugares visitará y en qué horarios.
El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre como parte de una gira por América Latina. A pocos meses de su llegada, se confirmó el itinerario oficial del Sumo Pontífice en el país, con una agenda que incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos.
El Papa León XIV en Buenos Aires: actividades del domingo 8 de noviembre
El primer día de la visita estará concentrado en Buenos Aires. León XIV llegará desde Montevideo y tendrá sus primeras actividades oficiales en la ciudad.
- 16:30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.
- 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.
- 17:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.
- 17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.
- 18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Durante el encuentro, el Papa pronunciará un discurso.
Lunes 9 de noviembre: Claypole, Palermo y encuentros religiosos
La segunda jornada comenzará fuera de la Ciudad de Buenos Aires, con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Luego, León XIV regresará a la Capital Federal para celebrar una misa y participar de diferentes encuentros.
- 09:15: visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. El Papa realizará un saludo durante la actividad.
- 11:30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. León XIV pronunciará la homilía.
- 16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde dará un discurso.
- 17:30: encuentro con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
- 18:45: celebración de las vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
- 19:45: cena con los obispos en la casa del arzobispo.
Martes 10 de noviembre: jornada en Córdoba y vigilia con jóvenes
El martes será la jornada con mayor despliegue fuera de Buenos Aires. León XIV viajará temprano a Córdoba y regresará a la Capital durante la tarde para cerrar el día con una actividad junto a jóvenes.
- 07:30: salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.
- 09:00: llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.
- 10:00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, con homilía del Santo Padre.
- 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El Papa pronunciará un discurso.
- 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
- 18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.
- 20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde León XIV dará un discurso.
Miércoles 11 de noviembre: cárcel, misa en Luján y partida hacia Perú
El último día de León XIV en la Argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. Después viajará a Luján para celebrar la misa de cierre de su visita al país.
- 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, donde saludará a las personas alojadas y al personal.
- 10:00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, con homilía del Pontífice.
- 13:30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.
- 14:00: salida en avión desde Buenos Aires rumbo a Lima, Perú, donde continuará su viaje apostólico por Sudamérica.
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