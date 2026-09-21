El papa León XIV en Argentina: se confirmó la agenda oficial

El papa León XIV visitará Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre como parte de una gira por América Latina. A pocos meses de su llegada, se confirmó el itinerario oficial del Sumo Pontífice en el país, con una agenda que incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes y referentes religiosos.