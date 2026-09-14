La Conferencia Episcopal Argentina celebró el cumpleaños del papa León XIV: "El país lo espera"
El Papa cumplió 71 años y la cúpula de la Iglesia argentina expresó "una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra".
El papa León XIV cumplió 71 años este lunes 14 de septiembre, y los saludos y celebraciones le llegaron desde todos los rincones del mundo, incluida la Argentina, país al que visitará en noviembre próximo.
Tanto la fecha personal como la perspectiva del viaje oficial por Sudamérica, que también incluirá a Uruguay y Chile, inspiraron a la Conferencia Episcopal Argentina a publicar un mensaje de felicitaciones "con mucho afecto" al Vicario de Cristo.
"En el día de su cumpleaños, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina queremos hacerle llegar nuestro saludo con mucho afecto. Damos gracias a Dios por su vida y rezamos especialmente por usted y por su misión al servicio de la Iglesia y de todos los pueblos", expresaron los representantes de la cúpula de la Iglesia local.
"Nos unimos a la oración de tantos hombres y mujeres que hoy rezan especialmente por usted, pidiendo al Señor que lo acompañe y fortalezca. Este año nuestro saludo tiene además una alegría muy especial porque se acerca el momento de recibirlo en nuestra tierra", agregaron.
"Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días como un verdadero encuentro de fe para todo nuestro pueblo", señalaron los obispos liderados por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, para terminar con un "¡Feliz cumpleaños, Santo Padre! Argentina lo espera con los brazos abiertos".
Cómo será el viaje del papa León XIV a Sudamérica
El periplo del papa León XIV por Sudamérica se desarrollará en noviembre incluiría Chile, Argentina y Uruguay, pero el itinerario completo será publicado este mes por el Vaticano.
El Gobierno argentino informó que una delegación encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, recorrió la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján para verificar qué locaciones cumplen con los requisitos exigidos para una visita papal.
La expectativa es que el Sumo Pontífice pueda rezar una misa en la Basílica de Luján, patrona de la Argentina.
Por de pronto ya está en el taller el Papamóvil, vehículo que será utilizado para que el Papa pueda saludar al público de manera segura.
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