La Conferencia Episcopal Argentina celebró el cumpleaños del papa León XIV: "El país lo espera"

Cómo será el viaje del papa León XIV a Sudamérica

El periplo del papa León XIV por Sudamérica se desarrollará en noviembre incluiría Chile, Argentina y Uruguay, pero el itinerario completo será publicado este mes por el Vaticano.

El Gobierno argentino informó que una delegación encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos, recorrió la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján para verificar qué locaciones cumplen con los requisitos exigidos para una visita papal.

La expectativa es que el Sumo Pontífice pueda rezar una misa en la Basílica de Luján, patrona de la Argentina.

Por de pronto ya está en el taller el Papamóvil, vehículo que será utilizado para que el Papa pueda saludar al público de manera segura.