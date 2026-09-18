La imagen positiva de Javier Milei volvió a bajar y la aprobación de su Gobierno está estancada en un 42%

Aunque Javier Milei "siempre tuvo mayor apoyo entre los votantes masculinos por sobre los femeninos", hoy en día hay 20 puntos de diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que aprueba su gestión de los últimos cuatro meses: la mitad de los encuestados apoyó la gestión mientras que alrededor del 33% de las encuestadas.

Incluso dentro del conglomerado de votantes de La Libertad Avanza se empezó a notar la grieta: quienes querían a Patricia Bullrich como presidenta en 2023 luego se decantaron por Javier Milei, lo que le entregó al mandatario la victoria electoral en primera vuelta, pero hoy en día no apoyan tanto al libertario.

En vez, la aprobación del Gobierno de Javier Milei bajó ocho puntos entre los votantes de Patricia Bullrich, y 18 en lo que va del año, lo que podría catapultarla al siguiente espacio político en el futuro.

Javier y Karina Milei.

Otras respuestas a la encuesta incluyen la previsión del 41% que cree que la situación del país empeorará en los próximos 12 meses y sólo el 14% hizo una evaluación positiva de la situación económica actual.

La valoración negativa de la situación económica actual llegó al 52%, y un 56% de las personas encuestadas consideró que el Gobierno no sabe o no puede resolver los problemas latentes.

La falta de fe es palpable, y Fidanza señaló que "abrazar la causa Malvinas no le dio el rédito electoral que buscaba" el Gobierno.

De hecho, alrededor del 70% de los encuestados consideró que Javier Milei y sus funcionarios sólo gobiernan para "algunos sectores" y sólo el 29% aseguró sentir que gobierna para la mayoría del pueblo argentino.