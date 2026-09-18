Aseguran que Javier Milei se reconcilió con la música de Lali Espósito: "Escuché algunos temas..."
La periodista Pochi de Puro Show (El Trece) le escribió a Milei tras el llamativo video de Patricia Bullrich escuchando a la artista y la respuesta sorprendió.
La interna libertaria parece estar más ardiente que nunca: en las últimas horas, Patricia Bullrich se quejó de no haberse enterado sobre cambios en el Presupuesto 2027 respecto del ajuste al área de discapacidad y, este viernes, compartió un llamativo video con la música de Lali Espósito, que no fue indiferente para Javier Milei.
La jefa del bloque oficialista en el Senado desató un fuerte revuelo político este viernes al subir a sus redes un video donde escucha "No me importa", el hit de la artista, lo que se leyó como un claro mensaje al Gobierno luego de que la legisladora considerara que la tratan de "tonta".
Tras esto, la periodista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi, reveló que le escribió al presidente y la respuesta del mandatario sorprendió a todos.
Aseguran que Javier Milei se reconcilió con la música de Lali Espósito: "Escuché algunos temas..."
Al aire de Puro Show (El Trece), Pochi reveló haber dialogado vía WhatsApp con el primer mandatario que, a diferencia de otras oportunidades, eligió la paz en vez de la guerra. Tras haber despreciado notablemente la música de Lali Espósito ahora asegura haber escuchado algunos temas de la artista y hasta haber disfrutado de ellos.
"¿Y cuál sería el problema de que Bullrich escuche a Lali Espósito? Para mí no representa ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte", respondió primeramente el jefe de Estado, bajándole el tono al notable gesto de la senadora en su contra.
Finalmente, Milei dijo: "Es más, luego de la polémica, escuché algunos temas y me gustaron", indicó el presidente, en referencia a la música de Lali, a quien se ha encargado de denostar en numerosas oportunidades, simplemente, por pensar distinto.
La duda alrededor de este aparente cambio de actitud es si tiene que ver con un consejo de los asesores presidenciales de cara a un año electoral o si el mandatario intentó bajarle el precio a la postura de Bullrich que, por supuesto, trae "ruido" a su Gobierno.
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