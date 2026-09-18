Aseguran que Javier Milei se reconcilió con la música de Lali Espósito: "Escuché algunos temas..."

Finalmente, Milei dijo: "Es más, luego de la polémica, escuché algunos temas y me gustaron", indicó el presidente, en referencia a la música de Lali, a quien se ha encargado de denostar en numerosas oportunidades, simplemente, por pensar distinto.

La duda alrededor de este aparente cambio de actitud es si tiene que ver con un consejo de los asesores presidenciales de cara a un año electoral o si el mandatario intentó bajarle el precio a la postura de Bullrich que, por supuesto, trae "ruido" a su Gobierno.