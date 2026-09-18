Javier Milei visita el polo industrial de Bahía Blanca y pone en marcha la campaña bonaerense

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.

En un principio, también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente debió cancelar por temas de agenda.

Ya por la tarde, la visita de Milei tomará por completo un tinte electoral cuando se reúna con militantes en el centro de Bahía Blanca, en una búsqueda del oficialismo de retomar las viejas recorridas del Presidente por el territorio como las que encabezó en 2023 y 2025.