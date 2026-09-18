Javier Milei visita el polo industrial de Bahía Blanca y pone en marcha la campaña bonaerense
El presidente Javier Milei encabezará esta tarde un acto que servirá como puntapié de su campaña en provincia de Buenos Aires para lograr la reelección.
El presidente Javier Milei recorrió este viernes la planta de la Compañía Mega S.A -un consorcio integrado por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras-,en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca que participa Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El mandatario libertario sobrevoló además los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.
Durante la recorrida por el complejo industrial de la Compañía Mega, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei conversó con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de 365,4 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.
Según destacaron desde Casa Rosada "el proyecto incorporado al RIGI representa una inversión con impacto federal (Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires) que posibilitará la generación de 770 empleos, entre directos e indirectos, y aumentará en un 27% la capacidad de procesamiento".
Durante el traslado hacia la sede de la firma, el Presidente sobrevoló los terrenos, contiguos a la Central Térmica Piedra Buena, donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de 2.700 millones de dólares a partir de la aprobación por parte del Gobierno nacional de la adhesión al RIGI.
Se tratará de la mayor planta de urea de la región, y la producción se destinará tanto a abastecer la demanda del mercado interno como también a la exportación, lo que se espera que generará divisas por mil millones de dólares entre exportaciones y sustitución de importaciones.
El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.
En un principio, también estaba prevista la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien finalmente debió cancelar por temas de agenda.
Ya por la tarde, la visita de Milei tomará por completo un tinte electoral cuando se reúna con militantes en el centro de Bahía Blanca, en una búsqueda del oficialismo de retomar las viejas recorridas del Presidente por el territorio como las que encabezó en 2023 y 2025.
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