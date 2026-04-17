La mesa política del Gobierno definió los proyectos para el Congreso sin Javier Milei, pero con Manuel Adorni

casa rosada

Las nuevas leyes y los funcionarios del Gobierno presentes

En la cumbre se resolvió que este mismo viernes serán remitidas dos normativas fundamentales para la gestión: la modificación a la Ley de Salud Mental y la Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. Además, los funcionarios aprovecharon para repasar el estado de avance de las iniciativas que ya fueron presentadas y analizar detalladamente sus particularidades.