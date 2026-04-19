Fuerte cruce entre Luis Majul y Lilia Lemoine por Manuel Adorni: "¿A mí me decís que me calme?"
La diputada libertaria intentaba marcarle la cancha al conductor para defender al jefe de Gabinete, y al periodista oficialista no le gustó nada.
En sintonía con el clima de interna permantente que transita el Gobierno de Javier Milei, la diputada libertaria Lilia Lemoine protagonizó este domingo un fuerte e inesperado cruce en vivo con el periodista oficialista Luis Majul.
El detonante del conflicto fueron las recientes declaraciones de Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, quien lanzó duras críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encendiendo las alarmas sobre una posible grieta en el entorno presidencial.
La legisladora de La Libertad Avanza (LLA) cuestionó la relevancia que los medios le otorgan a Márquez en cuestiones de gestión interna. "Ustedes a una persona como Nicolás Márquez generalmente la citan para insultarla y maltratarla. Le piden opinión solamente porque les sirve que dé este mensaje sobre Adorni", disparó al inicio de la entrevista.
A pesar de manifestar su aprecio personal por el escritor, Lilia fue tajante al desmarcarlo de la estructura oficial del Gobierno. "La verdad es que no es una interna porque es el biógrafo de Milei. No es un funcionario y no es miembro de La Libertad Avanza, entonces no es una voz autorizada para hablar de este tema. Es un ciudadano más al que llaman a preguntarle como si fuera un dirigente del movimiento y no lo es", sentenció.
Al parecer, Majul sinitió que su invitada le marcaba la cancha y no le gustó nada. Así, el momento más álgido del reportaje ocurrió cuando el tono de la diputada comenzó a elevarse, lo que llevó al conductor a intentar retomar el control de la conversación.
"Lilia, primero, yo te lo pido con sinceridad. Calmémonos un poco...", le manifestó el periodista, aunque la diputad ano tardó en interrumpirlo y lo cruzó: "¿A mí me decís que me calme?".
La respuesta de la legisladora, cargada de ironía y malestar, dejó en evidencia la sensibilidad que existe dentro del oficialismo ante las opiniones de actores externos que, por su cercanía personal con el Presidente, suelen ser interpretados como portavoces del pensamiento de la Casa Rosada.
Para Lemoine, el foco de los medios en Márquez busca instalar una división inexistente en el gabinete nacional. Al negar que el biógrafo tenga peso político real en la toma de decisiones o en la comunicación del partido, la diputada intentó blindar la figura de Adorni y minimizar el impacto de las críticas que, durante toda la semana, alimentaron los rumores de cortocircuitos en la cúpula del poder libertario.
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