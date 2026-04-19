Fuerte cruce entre Luis Majul y Lilia Lemoine por Manuel Adorni: "¿A mí me decís que me calme?"

"Lilia, primero, yo te lo pido con sinceridad. Calmémonos un poco...", le manifestó el periodista, aunque la diputad ano tardó en interrumpirlo y lo cruzó: "¿A mí me decís que me calme?".

lilia lemoine luis majul

La respuesta de la legisladora, cargada de ironía y malestar, dejó en evidencia la sensibilidad que existe dentro del oficialismo ante las opiniones de actores externos que, por su cercanía personal con el Presidente, suelen ser interpretados como portavoces del pensamiento de la Casa Rosada.

Para Lemoine, el foco de los medios en Márquez busca instalar una división inexistente en el gabinete nacional. Al negar que el biógrafo tenga peso político real en la toma de decisiones o en la comunicación del partido, la diputada intentó blindar la figura de Adorni y minimizar el impacto de las críticas que, durante toda la semana, alimentaron los rumores de cortocircuitos en la cúpula del poder libertario.