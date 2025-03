La insólita contorsión de Mauricio Macri: "La mejor manera de apoyar a Milei es votando al PRO"

"La mejor manera de apoyar a Javier Milei en esta elección es votando al PRO", aseguró, y sin sonrojarse, Macri. Y se justificó: "Así tiene muchas más como (Silvia) Lospennato en el Congreso sacando las leyes correctas y fortaleciendo esta idea de cambio. Es una oportunidad enorme de apoyarlo llevando gente realmente capaz de liderar estas ideas que todavía faltan".

milei macri.jpg Javier Milei y Mauricio Macri

Luego de que La Libertad Avanza rechazara confluir en el PRO en un mismo espacio de cara a las próximas elecciones, Macri apela ahora a la figura del mandatario libertario para sumar votos.

Macri aseguró que al oficialismo, el mismo que lo dejó de a pie en reiteradas oportunidades desde el inicio de su gestión, hay que "darle apoyo metodológico, técnico y profesional" y buscó despegarse al advertir le preocupa "la falta de apego a lo institucional".

En esa línea apuntó de lleno contra la Secretaria General de la Presidencia y hermana del mandatario libertario, Karina Milei, a quien responsabilizó por no contribuir a una alianza electoral. "El Presidente no puede haber estado expresando desde hace un año y medio su vocación de acordar con el PRO y haber logrado cero. Porque la hermana, que la llama el jefe, decide que no", disparó.

karina milei Karina Milei

Macri también rechazó la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones.

El ex presidente y titular del PRO insistió en que desde su espacio "vamos a estar sosteniendo este cambio, no permitiendo ningún tipo de desestabilización y que nadie se quiera llevar puesto al gobierno de Milei”.

Macri no dejó pasar el constante destrato del que el PRO fue víctima desde el desembarco de LLA en la Casa Rosada. “Ese trabajar juntos nunca existió. Lo único que nosotros hemos hecho con ellos es rescatarlos cada vez que estuvieron al borde del abismo”, aseguró Macri.

E insistió: "hasta ahora hay siete distritos en los que se cerraron alianzas y no ha habido ningún acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO. Ni siquiera nos llamaron una vez. El todo o nada se redujo a Buenos Aires pero solo hubo una reunión. Después nada”.