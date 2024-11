La irónica reacción de Victoria Villarruel al apodo que le puso Lilia Lemoine: "Sobrenombre épico"

Así, la Vicepresidenta consideró que “es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”. No obstante, evitó referirse a Lemoine, con quien quebró su relación desde que la diputada la acusó por no haberse pronunciado sobre el escándalo por la visita de los diputados a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza.

Lemoine hizo público su enfado con la vicepresidente, a quien acusó de haber intentado imponer su agenda en varias ocasiones. Meses más tarde, la relación continuaría en los mismos términos. Una muestra de eso fueron las declaraciones que realizó durante una entrevista para el canal de streaming Laca, en donde profundizó sus críticas y hasta llegó a compararla con Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo fui un poco más brusca con ‘Bichacruel’. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder”, disparó la legisladora al ratificar que “hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podíamos estar ocupándonos de eso”.

La irónica reacción de Victoria Villarruel al apodo que le puso Lilia Lemoine

Miss Rivotril le dice "Bichacruel" a la Vicepresidente, apodo que inventaron los Kirchneristas (después del debate en el que limpió el piso con los despojos de Rossi), que es una genialidad y que a Villarruel le encanta. — Sra. Amicus (@AmicusSra) November 22, 2024